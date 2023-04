Pedro Sánchez, a Cuca Gamarra: "Ya le puede ir diciendo a sus comunidades que se va a cumplir la ley de vivienda en todos los territorios"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado el "caos" dentro del Gobierno en "descomposición" que lidera Pedro Sánchez y ha llamado a "derogar el sanchismo" en las urnas. En su réplica, el jefe del Ejecutivo ha sacado pecho de cómo marcha la economía pese a la guerra de Ucrania y la pandemia y ha presumido de gestionar mejor que el PP, algo que, a su juicio, los 'populares' no pueden "soportar".

Ha preguntado además de nuevo si cesó a la que fuera ministra de Exteriores, Arancha González Laya, porque se lo pidió Marruecos.

"Señor Sánchez, ¿quién nombra y cesa ministros?", ha preguntado, para espetarle que su Ejecutivo es un "caos" y le han "tomado la medida" dentro y fuera. Además, ha restado credibilidad a sus anuncios de vivienda asegurando que en cinco años ha construido "cero" viviendas.

Sánchez pide a las Comunidades Autónomas del PP cumplir la ley de vivienda

Sánchez le ha respondido que esa respuesta está en la Constitución, la que el PP lleva "incumpliendo 1.602 días", en alusión a la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Después, ha hecho hincapié en su gestión económica.

Ya le puede ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios

"Es curiosa su falta de argumentos, solo la descalificación, el bulo, el insulto y el ruido. Pero eso no tapa que España es la economía que más crece, que tenemos la tasa de creación de empleo elevada, la menor tasa de inflación, esto no tiene que ver con sus milagros, de los que todos acabaron en la cárcel. Hemos aprobado 200 leyes, esta semana vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la democracia... ¿a usted le molesta que subamos el suelo protegido, o le molesta que esas viviendas protegidas se vendan a fondos buitre? Dígale a sus comunidades que se va a cumplir la ley en todo el territorio, y ustedes son muy dados a no cumplirla. Y acaben con el atropello en Doñana".

"Ustedes son muy dados a no cumplir la ley. Acaben ya con su atropello a Doñana"

Sánchez le responde a Rufián por hablar de trenes en Cataluña

Gabriel Rufián pregunta por la gestión del Gobierno en Cataluña y Sánchez responde que la situación es ahora mejor que en 2017. "Anda más perdido que Feijóo en un debate", le responde Rufián.

Pedro Sánchez se dirige a Rufián: "Se nota que estamos en precampaña electoral, señorías, sabemos todos de que hablamos y nos entendemos... y yo hablo de convivencia y usted habla de cercanías, bienvenido a la política real, señor Rufián, encantado de hablar de este asunto, del transporte gratuito, que se le ha olvidado decir", responde.

Se nota que estamos en precampaña electoral

El PP al Gobierno: "Son ustedes una vergüenza para todos los españoles, porque no nos representan"

Llega el turno de Nadia Calviño, a la que el diputado del PP Carlos Rojas, quien pregunta: ¿Cómo explica el Gobierno que España sea el único país de la Unión Europea que aún no ha recuperado el PIB prepandemia? "Son ustedes una vergüenza para todos los españoles, porque no nos representan", afirma. "Hagan su trabajo, y contesten a lo que se le pregunta", concluye.

Nadia Calviño le contesta que "Se ve que hoy no se había preparado la pregunta, porque repite la misma de todas las semanas, con alguna ocurrencia... estoy de acuerdo con usted con que tienen que subir los salarios, y siguen ustedes en el pasado, hablando del PIB de 2020, cuando pronto recuperaremos el PIB prepandemia", afirma antes de mostrar una lista de datos económicos.