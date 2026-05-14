Pedro Sánchez se reunirá con el Papa en el Vaticano antes de su visita a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará al Vaticano para reunirse con el Papa León XIV, antes de la visita del pontífice a España, según han confirmado fuentes gubernamentales.

Está previsto que la audiencia se lleve a cabo el 27 de mayo, días antes de la visita oficial de Robert Prevost a España, que se llevará a cabo entre el 6 y el 12 de junio.

Visita del Papa a España

El Papa visitará Madrid, Barcelona y Canarias, se reunirá con los Reyes, será recibido por Sánchez en Moncloa y llevará a cabo una visita al Congreso de los Diputados.

El Gobierno envió una carta al Vaticano al poco de la designación de León XIV como sucesor del papa Francisco en la que pedía una audiencia con Sánchez y le invitaba a visitar España, reunión y visita que se van a concretar ahora.

Tras conocerse la elección del nuevo papa, Sánchez dio la enhorabuena a toda la Iglesia católica y confió en que contribuyera a fortalecer el diálogo y la defensa de los derechos humanos en un mundo que, dijo, necesita esperanza y unidad.

Construir puentes

No acudió a la misa de inicio de su pontificado, en la que estuvieron presentes los reyes, pero poco después ambos mantuvieron una conversación telefónica en la que, según informó posteriormente la Santa Sede, hablaron de la crisis migratoria y de la necesidad de construir puentes para resolver los conflictos en el mundo.

Por su parte, el presidente del Gobierno destacó la coincidencia de España y el Vaticano para continuar colaborando en la búsqueda de la paz y la dignidad humana, además de para defender los derechos en la lucha contra el cambio climático y las desigualdades.

La del 27 de mayo será la tercera ocasión en que Sánchez visitará el Vaticano desde que llegó a la jefatura del Ejecutivo en 2018, ya que lo hizo en dos ocasiones durante el papado de Jorge Mario Bergoglio.

Defensa del papa ante críticas de Trump

Fuentes del Gobierno destacan la buena relación existente con el Vaticano y elogian la actitud que está manteniendo el papa, al que Sánchez defendió hace pocas semanas de las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Mientras que algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje", manifestó el presidente del Gobierno después de que Trump acusara al papa de ser "terrible en política exterior" y le instara a "dejar de complacer a la izquierda radical".

Una opinión que el presidente estadounidense vertió después de las críticas de Robert Prevost a la guerra en Irán y la operación de Estados Unidos en Venezuela.

El propio pontífice contestó a los ataques de Trump recordándole que "el Evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra".