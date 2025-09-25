Pedro Sánchez ya plantea presentarse a las elecciones generales en 2027: lo ha hablado con su mujer y el partido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que se presentará a la reelección en las elecciones generales de 2027, una situación que ya ha hablado con su familia y el PSOE. "Y si me lo permiten, estoy seguro de que podemos repetir la mayoría y seguir adelante con el trabajo", ha destacado.

Así lo ha anunciado el jefe del Ejecutivo en una entrevista en 'Bloomberg', realizada en el marco de la semana de alto nivel de Naciones Unidas que se celebra en Nueva York.

Preguntado por si se presentará a las elecciones generales de 2027, Sánchez ha respondido con contundencia: "Sí, sin duda lo haré. Es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido".

Dicho esto, Sánchez ha restado importancia a los sondeos que le sitúan por detrás de PP y dan una mayoría absoluta a la suma del partido de Alberto Núñez Feijóo con Vox, a la vez que se ha mostrado confiado en que podrá seguir gobernando otros cuatro más tras agotar la actual legislatura.

"Las encuestas son las encuestas", ha enfatizado el presidente del Gobierno, quien ha lamentado que partidos de centroderecha "estén copiando no sólo la forma de hacer política de la extrema derecha, sino también su contenido", como en la relación de migración con la inseguridad.

"Está rodeado de escándalos"

Además, según 'Bllomberg', Sánchez se enfrenta a un parlamento fragmentado y está rodeado de escándalos de corrupción que involucran a sus antiguos colaboradores del partido, como a miembros de su familia.

Aunque destacan en el artículo su experiencia en remontadas cuando las encuestas o su propio partido piensan que está acabado, opinan que su futuro político es complicado porque tiene que negociar cada ley con los catalanes.