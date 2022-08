Pedro Sánchez niega una crisis de Gobierno y acusa a los medios de "intoxicar"

Pedro Sánchez ha negado que vaya a llevar a cabo una crisis de Gobierno y ha acusado a los medios de "intoxicar". En este sentido, ha afirmado que se encuentra con noticias que ni siquiera ha pensado. Así lo ha afirmado durante una comparecencia ante los medios de comunicación en su décima visita a la isla de La Palma.

"No entra en mis planes hacer ninguna crisis de Gobierno", ha exclamado antes de apuntar que cree que lo que se publica es para que él responda que no va a haber crisis de gobierno y después acusarle de que su Ejecutivo no es estable. En este sentido, ha querido dejar claro que su Gobierno va a llegar al final de la legislatura y ha dicho estar muy satisfecho del trabajo de los ministros y ministras.

El nuevo gasoducto desde España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su confianza en que en breve se puede "hacer realidad el sueño" del gasoducto por los Pirineos para conectar con Francia, permitiendo así reforzar el suministro de gas al resto de la Unión Europea, tal y como demandó la pasada semana el canciller alemán, Olaf Scholz.

En una comparecencia de prensa en La Palma, Sánchez aseguró que España tiene "mucho que aportar a Europa" en el actual contexto de crisis energética motivada por el "chantaje" de Vladimir Putin con el gas natural, ya que cuenta con un tercio de la capacidad de regasificación de todo el Viejo Continente.

Así, recordó que la petición que puso sobre la mesa el dirigente alemán la pasada semana es algo que viene reclamando "desde hace mucho tiempo" España. "Esperemos que dentro de poco podamos hacer realidad este sueño, para aportar y hacerlo compatible con el transporte de hidrógeno verde, que va a ser la gran energía limpia del futuro en Europa", dijo.

Por otra parte, Sánchez subrayó que el plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno parte del "compromiso" de todos los Estados miembro de la Unión Europea para dar respuesta al desafío planteado por Rusia tras su invasión a Ucrania

El bloqueo en el CGPJ

Sánchez también afirmó que el PSOE y la anterior dirección del Partido Popular pactaron en octubre de 2021 la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y pidió a la formación de Alberto Núñez Feijóo que "cumpla con lo firmado, con la ley y con la Constitución".

Así lo indicó Sánchez en declaraciones a los medios, en las que deploró que la renovación del "gobierno de los jueces" lleva "bloqueada" por los populares "1.351 días". Al respecto, dijo que "no hay precedente en Europa ni en la historia de la democracia de un bloqueo como el que se está produciendo al gobierno de los jueces".

Ante esta situación, hizo un llamamiento a la "responsabilidad y a la lealtad constitucional" del principal partido de la oposición para renovar el CGPJ. "No hay precedentes en Europa de que llevemos más de 1.350 días con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial", comentó el presidente del Gobierno.

Además, criticó la actitud "obstruccionista", de "bloqueo", de decir "no a todo" del PP, sobre todo a la hora de renovar el CGPJ. Por ello, tendió la mano y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a renovar "mañana mismo" el Poder Judicial conforme "manda la Constitución y la ley" y solicitó al PP de nuevo que cumpla "con los pactos que firma".