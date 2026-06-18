Pedro Sánchez deja la puerta abierta a un adelanto electoral si no se aprueban los Presupuestos

Pedro Sánchez no cierra la puerta a un adelanto electoral si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado. Así lo ha defendido ante los medios de comunicación a su llegada a la reunión del Consejo Europeo, donde ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para aprobar las nuevas cuentas del Estado.

Preguntado sobre si, después de que el PNV y Coalición Canaria hayan pedido esta semana adelantar las elecciones en caso de que no se aprueben los presupuestos, se abre a esa posibilidad o mantiene su idea de agotar la legislatura aunque no logre esa aprobación, el mandatario asegura que negociarán "con ellos y, si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos cuando se produzcan esas hipótesis".

El Gobierno va a "sudar la camiseta"

En cualquier caso, no se ha pronunciado sobre ello debido a que la fase actual es la de la elaboración de los presupuestos antes de su presentación, defensa y negociación para un acuerdo. Aun así, insiste en que el Gobierno va a "sudar la camiseta" para sacarlos adelante y asegura que apelará a la responsabilidad de los grupos parlamentarios porque el proyecto de ley será coherente con la política desde 2018, basada en "los avances sociales, la transformación económica y el rigor fiscal".

Los presupuestos los vamos a presentar

El presidente reconoce que dirige "un Gobierno en coalición y con minoría parlamentaria", aunque recuerda que la mayoría de los gobiernos europeos también lo son. Asimismo, señala que, conforme se acercan las elecciones, los grupos parlamentarios buscan, "como es lógico y legítimo", ganar autonomía y visibilidad propia, algo que enmarca dentro "del juego democrático".

Aun así, asegura que hay "muchos motivos" para apoyar unos presupuestos que garanticen "un horizonte de avance social, de rigor fiscal y de transformación", y muestra su esperanza de lograr "una respuesta a la altura del momento que vive España con un voto afirmativo de una mayoría parlamentaria". Garantiza, por tanto, que el Ejecutivo cumplirá con su obligación de presentar el proyecto presupuestario ante las Cortes Generales. "Los presupuestos los vamos a presentar".