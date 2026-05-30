Los partidos de Sumar se ofrecen como alternativa "limpia de corrupción" y exigen explicaciones al PSOE

Sumar, Comuns, Izquierda Unida y Más Madrid han advertido al PSOE de que la "operación de derribo" de la derecha no es "ninguna excusa" para eludir las explicaciones sobre los casos de presunta corrupción que salpican a ese partido, ante lo que se han erigido en alternativa "limpia de corrupción".

Las formaciones han fijado esta posición conjunta en Barcelona durante un acto este sábado en el que han intervenido los ministros Ernest Urtasun, Mónica García y Pablo Bustinduy, además del coordinador de IU, Antonio Maíllo, y la coordinadora de Sumar, Lara Hernández.

Con la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el eurodiputado Jaume Asens y Jessica Albiach, presidenta del grupo de Comuns en el Parlament, entre los centenares de asistentes al acto, los representantes de izquierdas han marcado distancias con sus socios de coalición del PSOE y se han desvinculado del bipartidismo.

"Todos sabemos la operación que hay en marcha"

El portavoz del movimiento Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado de "graves" las últimas informaciones judiciales y ha afeado al PSOE que sostenga que la corrupción cero no existe, tras lo que ha exigido "asumir responsabilidades" para que la sede de la calle Ferraz no sea un "lastre" para la mayoría progresista en España.

"Todos sabemos la operación que hay en marcha", pero esto "no puede ser una excusa para no enfrentarse a los problemas de verdad", ha señalado.

La portavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, se ha sumado a esta exigencia al tildar los comportamientos corruptos de "absolutamente inadmisibles para la izquierda" y ha asegurado que su formación no elegirá entre combatir el "lawfare" o perseguir los delitos, "se llamen como se llamen" los implicados.

"Nosotros no vamos a elegir entre una cosa y la otra, vamos a poner los dos pies en la pared: uno frente a las cloacas, frente a la indecencia política, y el otro frente a los golfos y a los corruptos", ha sostenido.

En la misma línea, el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de Sumar, ha coincidido en que el objetivo de los escándalos es "desmoralizar" al electorado para forzar la resignación ciudadana, pero ha defendido la respuesta colectiva basada en la ejemplaridad.

"No se puede traicionar el mandato de la democracia y de la voluntad popular para servir a sus propios intereses en lugar de los intereses de la gente trabajadora", ha exclamado el ministro.

Partidos con corrupción cero

En este sentido, Mónica García ha reivindicado que sus siglas están "impolutas" porque se han levantado "a pulso" desde los barrios, sin recibir financiación de grupos de presión económicos ni de los bancos.

"Nuestras organizaciones políticas las hemos levantado a pulso con la fuerza de los militantes, sin favores, sin lobbies, sin banca y sin IBEX 35; venimos de otro lugar y por eso no debemos favores", ha insistido para marcar distancias con el bipartidismo.

La portavoz de Más Madrid también ha remarcado que el poder "no corrompe" por sí mismo, sino que la diferencia radica en la trayectoria de unas siglas construidas desde las bases y los barrios periféricos frente a quienes acuden a las instituciones "a conseguir favores o a enchufar amiguetes".

Rechazo a las "lecciones" de la derecha

Respecto a la postura de la oposición, el bloque progresista ha rechazado frontalmente recibir lecciones de transparencia por parte del Partido Popular y de Vox.

"Nosotros no permitiremos que aquellos que quieran llevar a España a ser una franquicia de Donald Trump nos den ninguna lección sobre las manos limpias y cómo se debe hacer política en este país", ha advertido Urtasun.

La corrupción "no es un caso aislado", ha opinado, sino más bien un "modus operandi del Partido Popular".

"¿Alguien en este país piensa que el partido de la Gürtel tiene algo que aportar?", ha cuestionado Urtasun, que ha recordado además que los populares rechazaron la propuesta de creación de una oficina anticorrupción.