Paco Marhuenda: "Estar con Corina Machado es estar en el lado correcto de la historia y estar con Xi Jinping, en el incorrecto"

La denominada IV Reunión en Defensa de la Democracia celebrada este sábado contó con la presencia Pedro Sánchez, Lula Da Silva o Gustavo Petro, entre otros líderes progresistas de más países. El encuentro tuvo lugar en Barcelona y en el mismo se mostró la sintonía entre los distintos presidentes en el mismo fin de semana en el que María Corina Machado se desplazó a España y se reunió con Alberto Núñez Feijóo.

Los encuentros de carácter internacional han sido objeto de debate en la tertulia de Más de uno, donde Paco Marhuenda ha criticado la reunión de Sánchez con los otros líderes. "Estar con Corina Machado es estar en el lado correcto de la historia, estar con Xi Jinping es estar en el lado incorrecto de la historia", ha dicho, a lo que ha añadido que "estar con la basura del grupo de Puebla y otros representantes del grupo es de auténtico horror para Iberoamérica".

Por qué a Sánchez le fue "útil" la reunión

Marhuenda lo califica como el "comunismo redefinido para el siglo XXI" y considera que a Sánchez le fue "útil" el encuentro porque lo "necesita" por "una situación angustiosa de final de legislatura, con los indicadores negativos y toda la agenda judicial". Además, critica la apropiación de la izquierda del término "progresista": "Progresista no tiene por qué tener etiqueta de izquierda".

En este sentido, Marhuenda se pregunta si es progreso "la política económica desastrosa del PSOE" y el "clientelismo y asalto de empresas públicas y privadas que hace el PSOE". También asegura que la reunión "defendía al régimen cubano", lo que ve como una "vergüenza" para España: "Cuando Sánchez firma ese documento, favorece aunque sea de manera indirecta ese régimen".

Por último, Marhuenda hace alusión al nombre de la reunión y su hilo con la democracia: "En España, democracia sería aprobar los Presupuestos, por ejemplo. Democracia no es atacar a los jueces. En lugar de dar lecciones de democracia y dedicarse a ir contra Trump, podría respetar las instituciones españolas".