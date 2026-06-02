Paco Marhuenda: "Si alguien cree que Feijóo es imbécil y va a hacer un pacto con Junts, eso no es así"

Mientras Pedro Sánchez reivindica la gestión de sus gobiernos y lanza un mensaje de continuidad, la oposición intensifica su demanda para que se convoquen elecciones. El Partido Popular aumenta así la presión sobre los socios parlamentarios del Ejecutivo para que apoyen una moción de censura, aunque aún se desconocen los posibles acuerdos que se puedan alcanzar con Junts y PNV. De hecho, ambas formaciones han reiterado por el momento que no respaldarán ninguna moción de censura impulsada por el partido de Feijóo.

Durante la tertulia de Más de uno, Pilar Velasco ha recalcado que "es importante cómo llegas al Gobierno". "A Pedro Sánchez le pesó la primera legislatura la incoherencia de ir dando bandazos" sobre con quién pacta o no pacta, explica Velasco, añadiendo que "Feijóo ahora mismo está en esa tesitura, en la que no sabe si quiere a Junts y a PNV para que le den un gobierno con Vox".

Feijóo no pactará con Junts, según afirma Marhuenda

El periodista y director de La Razón ha analizado la situación y ha chocado con esa idea que planteaba Velasco: "Hay dos opciones: PP en solitario o PP con Vox". Marhuenda afirma que "si alguien cree de verdad que Feijóo es imbécil, y lo digo así expresamente, y va a hacer un pacto para meter a Junts dentro de la historia es imposible".

Hay dos opciones: PP en solitario o PP con Vox

En el caso de Rubén Amón, ha declarado que "estás recurriendo a Junts para forzar una moción de censura y estás diciendo tú mismo que le concede los poderes de la auditoría del Estado a Junts para saber en qué ha fracasado el sanchismo".

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha contestado esta misma mañana a Junts que la situación no está "ni para pedir favores ni para buscar atajos". Añade que "a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ella".