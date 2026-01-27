CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Una mujer irrumpe a gritos en el Congreso después de que cayera el decreto Ómnibus

PP y Junts han mostrado su disposición al Gobierno para aprobar la subida de las pensiones si presenta una norma que no incluya otras medidas.

Sánchez culpa al PP de "tomar como rehenes" a los jubilados y de "bloquear las pensiones" por su veto al paquete Omnibus

PP, Vox y Junts tumban el decreto que incluye la revalorización de las pensiones

ondacero.es

Madrid |

Este martes el Congreso de los Diputados ha rechazado la aprobación del real decreto-ley que incluía medidas como la revalorización de las pensiones.

Ha sido después de que se confirmara esa negativa cuando una señora presente en la tribuna de público del Congreso ha interrumpido la sesión con gritos quejándose de esta situación.

La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, le ha pedido silencio para poder continuar la sesión, a lo que ella ha hecho caso omiso y ha seguido gritando e increpando a los diputados que han votado contra el decreto.

Ha sido entonces cuando el resto de diputados han comenzado a aplaudir durante unos segundos. Personal del Congreso se ha acercado a la señora para llevársela de allí, aunque finalmente ha sido ella la que se ha marchado sin que el incidente pasara a mayores.

PP, Junts y Vox votan contra el decreto

Ha sido el voto en contra de PP, Junts y Vox lo que ha hecho caer el real decreto. Populares e independentistas ya habían anunciado su negativa porque, además de la revalorización de las pensiones, incluía la moratoria de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que consideran como una protección a la ocupación.

En este sentido, PP y Junts se han mostrado a favor de apoyar la subida de las pensiones si el Gobierno presenta una ley que solo incluya esta medida.

Este tipo de decretos con los que el Gobierno intenta sacar adelante varias medidas que nada tienen que ver unas con otras también ha sido criticado por algunos de sus socios, como el PNV, EH Bildu o ERC.

Este decreto incluía, además, medidas como la prohibición de cortar los suministros básicos a familias vulnerables, la prórroga del bono social eléctrico y medidas fiscales para autónomos y afectados por la dana y los incendios del pasado verano, entre otras.

