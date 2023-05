Una mujer increpa a Belarra por la ley trans: "El movimiento crítico feminista no es delito de odio"

La ley trans es una de las múltiples polémicas en las que se ha visto el Gobierno de coalición PSOE- Unidas Podemos durante su legislatura. No solo por las advertencias de los expertos que advierten de la importancia de la evaluación psicológica antes de realizar el tratamiento de cambio de sexo, sino que también ha dividido al colectivo feminista.

Esta polémica ha llegado hasta un mitin de Sevilla, en el que la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha sido interrumpida por una mujer del público en el que le preguntaba qué es para ella ser una madre y una mujer. "Una madre, bueno, algo sé porque tengo dos hijos", comienza diciendo Belarra.

Sin embargo, la ministra intenta eludir la pregunta concluyendo que "precisamente" de eso va también ese acto, "de garantizar derechos para todas y para todos". Pero ante la insistencia de la mujer, Belarra le espeta: "Dinos tú qué piensas que es una madre".

Y añade que "todas las mujeres somos mujeres y las mujeres trans también son mujeres, por lo menos aquí nada de transfobia, nada de bifobia, nada de LGTBIfobia al menos no en mi organización política y no con nuestro silencio".

Tras estas palabras, el público del evento ha comenzado a corear "fuera transfobia", mientras los de seguridad del evento echaban a la mujer que increpó a la ministra Belarra. La mujer terminó recordando que "el movimiento crítico feminista no es delito de odio" y Belarra ha zanjado el tema declarando que "el feminismo no es transfobia, compañera, no lo es".