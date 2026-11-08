Muere un soldado del Ejército de Tierra durante una instrucción militar en Zaragoza

Un soldado del Ejército de Tierra ha fallecido durante una actividad de instrucción en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza, por causas que están siendo investigadas, según ha informado este domingo el Ministerio de Defensa.

El militar fallecido, identificado con las iniciales F.J.G.J., estaba destinado en el Grupo de Artillería de Campaña X, perteneciente a la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, y había ingresado en el Ejército de Tierra en 2018.

En su comunicado, el Cuartel General del Ejercito ha expresado su "profundo dolor" por el fallecimiento y ha trasladado su "más sincero pésame" y su "apoyo incondicional" a los familiares y compañeros del soldado.

También la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha lamentado la muerte del militar y ha trasladado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de la unidad, a quienes se ha puesto a su disposición para lo que necesiten.

La asociación ha recordado que los militares desempeñan una profesión de alto riesgo que, a su juicio, no está suficientemente reconocida, y ha lamentado las consecuencias que estas tragedias tienen para sus familiares y allegados.