Muere Antonio Rúa, histórico guionista de 'Protagonistas' con Luis del Olmo

"'Protagonistas' ha sido para mí mucho más que un significado, ha sido mi vida". Así definía Antonio Rúa su trabajo detrás de miles de guiones del programa que dirigía su compañero y amigo Luis del Olmo.

Nacido en Pozoblanco, Córdoba, en 1941, eligió estudiar Filosofía, especializarse como técnico en publicidad y trabajar como guionista y periodista radiofónico. En 1970, el director de la agencia de publicidad donde trabajaba en Barcelona, le presentó a Luis del Olmo, que por aquel entonces trabajaba en Radio Nacional de España y en Radio Peninsular. A partir de ahí, empezó a escribir guiones para él.

Antonio Rúa, el hombre detrás de las reflexiones de Luis del Olmo

Desde entonces, Antonio nunca perdió de vista a Luis, con quien entabló una estrecha y sincera amistad: "Dejé la publicidad y me dediqué de lleno a 'Protagonistas'. Cuando él se fue a la COPE me fui con él, y cuando de ahí pasó a Onda Cero ahí estaba yo de nuevo, y cuando ha pasado a Punto Radio he seguido ahí".

Siempre estuvo detrás, en segunda fila. Autor de las miles de palabras, comentarios y reflexiones que pronunciaba Luis del Olmo, nunca quiso coger el micrófono. "Yo mi trabajo no lo cambio ni por el oro ni por la fama. Estoy muy a gusto como estoy. Soy un buen guionista y no quiero ser un mal locutor", decía.

Descanse en paz Antonio Rúa. La radio que hacemos hoy es deudora de tu enorme talento

'Protagonistas' supuso el inicio de la radio moderna

Con 'Protagonistas' nació una nueva forma de entender, realizar y escuchar la radio. El programa inauguró la radio de las tertulias, el humor, la participación y los magazines; fue donde la radio moderna creció y se desarrolló.

El trabajo de un talentoso equipo, liderado por Luis del Olmo, y la buena coordinación entre el locutor y guionista fue esencial para que ese antes y después de la historia de la radio fuera posible: "Soy su más antiguo colaborador, con el que me entiendo perfectamente. Sé lo que le gusta y lo que no le gusta, y las frases donde él se encuentra a gusto y las que no".

El alma del taller de 'Protagonistas'

Carlos Alsina ha querido recordar la figura de Antonio Rúa dedicándole unas emotivas palabras en su monólogo diario en Onda Cero, la misma cadena en la que Luis del Olmo decía cada mañana 'Buenos días, España'.

"Se nos ha muerto Rúa, permitan la primera persona del plural porque la radio pierde a su más brillante, divertido y currante guionista. El alma del taller", comentaba Alsina.

Antonio, fue el autor de "miles de folios, miles de reflexiones, de versos, de historias y de bromas que llenaron la antena de 'Protagonistas'. Estuvo detrás porque es donde quiso estar siendo él un primerísima fila".

Alsina, también recordaba su trabajo en 'El jardín de los bonsais', entre otras muchas secciones. "No olvidamos cómo iba recitando cada frase del guión un segundo antes de que lo hicieran los humoristas. Porque el padre era él, de cada frase, cada giro, cada guasa. Descanse en paz Antonio Rúa. La radio que hacemos hoy es deudora de tu enorme talento".