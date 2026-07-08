Montero respalda a Zapatero y mantiene "intacta" su confianza pese a la investigación de Hacienda

Han tenido que pasar 50 días desde que la UCO hallase una serie de joyas en el despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, situado en Ferraz, para que la exvicepresidenta María Jesús Montero comente por primera vez su postura ante esta situación.

A Montero se le pudo ver acompañada por Zapatero durante varios de los actos de la campaña a la presidencia de la Junta de Andalucía, en unos comicios que se saldaron con el peor resultado de los socialistas en esta comunidad en toda su historia.

Montero ha afirmado en una entrevista realizada este miércoles en La 1 que "mantiene intacta su confianza" en el expresidente del Gobierno, y ha calificado de "normal" tanto la investigación "de oficio" abierta por la Agencia Tributaria como la reacción del dirigente socialista.

Así se ha pronunciado después de que el propio Zapatero haya solicitado al juez Calama, responsable del caso Plus Ultra, y a la Agencia Tributaria que suspendan la investigación abierta sobre él y su esposa, Sonsoles Espinosa.

La exvicepresidenta ha comentado que "estas cuestiones ponen de manifiesto la independencia de la Agencia Tributaria y, por tanto, el trabajo técnico que guía sus actuaciones", además de apuntar que "es normal que se produzca esta situación".

En esta línea, ha indicado que "cuando aparece información periodística relativa a determinadas cuestiones, es normal que de oficio la Agencia Tributaria abra una investigación para esclarecer aquellas dudas que le aporta la información periodística, o aquella cuestión que le aporta la información que se haya publicado".

Montero también ha apostillado que "igual que es normal que, cuando eso ocurre en un procedimiento judicial, pidan la paralización de todas las actuaciones administrativas para que no interfieran en el proceso", por lo que no le parece "tan rara ninguna de las dos posiciones".

Montero mantiene la confianza en Zapatero "desde el primer día"

Preguntada sobre si mantiene la confianza en Zapatero, la socialista ha respondido afirmativamente, asegurando que mantiene "relación y contacto con él" y que cuenta con su respaldo "desde el primer día" en que se conoció la investigación sobre el expresidente.

"Conozco de su honestidad, conozco también lo que opina a propósito de los casos de desviación de la legalidad que ocurren en nuestros entornos y, por tanto, mantengo intacta mi confianza" en Zapatero, ha zanjado.