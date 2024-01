Montero y Marlaska reprochan a Page sus palabras sobre el PSOE y la Constitución: "Ese no es el camino"

El presidente de Castilla-La Mancha vuelve a estar en el foco de la polémica dentro del PSOE. Primero, por afirmar que el partido se encuentra ahora "en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional", y después por la conversación que ha salido a la luz con tres barones del PP.

Por ello, ya han salido al paso distintos miembros socialistas. El primero fue Santos Cerdán, al que le han seguido este jueves María Jesús Montero y Fernando Grande-Marlaska. La vicepresidenta ha dicho que no comparte una "estrategia" en la que "la notoriedad se hace a partir de la discrepancia": "Ese no es el camino. El camino es ser capaces de frenar a la ultraderecha entre todos".

"No es bueno, no es adecuado", continuó Moreno refiriéndose a las declaraciones de Page: "No es bueno que esa notoriedad sea a partir de estar discrepando de las estrategias el partido. A partir de ahí, que cada uno tome su reflexión".

Por otro lado, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha replicado al dirigente de Castilla-La Mancha que quien sitúe al PSOE en el "extrarradio" de la Constitución desconoce la historia socialista porque la formación ha estado "desde el minuto 1" con la Constitución como "ningún otro" partido.

"El PSOE nunca ha estado en el extrarradio de la constitución, es el partido que ha estado en la Constitución desde el minuto 1", ha afirmado Grande-Marlaska desde Bruselas, a donde asiste a una reunión informal de ministros de Interior de la UE, al ser preguntado por las declaraciones de García-Page.

"Creo que ningún otro partido ha votado siempre a la Constitución ni ha tenido una labor tan importante en defensa de esta Constitución (como el PSOE)", ha continuado el ministro, que ha criticado que plantear lo contrario es "desconocer la historia, el presente y el futuro" del PSOE.

De este modo, Grande-Marlaska ha insistido en que el partido "ha estado siempre con la Constitución" y ha subrayado que "lo está y lo seguirá estando".

La conversación de Page con Moreno, Mazón y López Miras

En el diálogo, que se ha producido en la llamada 'conjura de Fitur', Page ha conversado con Fernando López Miras, Juanma Moreno y Carlos Mazón en un tono que ha llamado la atención en el seno del PSOE.

"A mí están a punto prácticamente de extraditarme", reconoció Page tras la invitación de Mazón a una comida entre los cuatro. "Para ti es más complicado (la comida)", le dijo Moreno, a lo que Mazón bromeó: "Pero no pasa nada, luego a ti te dan la amnistía".

"Eso me dijeron a mí el otro día en una reunión. Digo 'serán hijos de...'", respondió Page, con López Miras señalando que tiene "nerviosos todo el día" a los de su formación. Por último, Page aseguró a los barones populares que sufre mucho con la situación: "Yo sufro que no te imaginas. Lo que ha hecho el PSOE es de una tensión máxima. Echar a todo Dios que se le opone".