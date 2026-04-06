Montero justifica sus mensajes de apoyo a Ábalos tras su cese como ministro: "Están sacados de contexto"

María Jesús Montero ha salido al paso de la polémica por los mensajes de apoyo que envió a José Luis Ábalos tras su cese como ministro y ha defendido que se trata de comunicaciones "entre compañeros" que han sido "sacadas de contexto".

La actual candidata del PSOE en Andalucía ha desvinculado estos WhatsApp del conocido como caso mascarillas, en el que el exministro de Transportes está siendo investigado por presuntos amaños en contratos durante la pandemia. En declaraciones en 'Las mañanas de RNE', Montero ha insistido en que esos mensajes corresponden a un ámbito personal y no tienen ninguna relación con actuaciones del Gobierno.

"Son mensajes cariñosos de un momento en el que para nada se conocía la situación de esta persona", ha asegurado la exministra de Hacienda, en referencia a los textos enviados en julio de 2022, en los que calificaba a Ábalos de "amigo" y le trasladaba su afecto.

Montero ha subrayado que, en el momento en que se produjeron esos intercambios, no tenía conocimiento de ninguna investigación sobre el exministro y ha cuestionado la interpretación que se está haciendo de conversaciones privadas. "Yo me imagino que cada uno de los ciudadanos, si tuviéramos que mirar sus WhatsApp, encontraríamos mensajes que, sacados de contexto, alguien puede querer interpretarlos, pero que tienen toda la lógica cuando se mandan", ha explicado.

En esta línea, ha recalcado que "nada, absolutamente nada" de lo publicado apunta a una implicación de otros miembros del Ejecutivo. "Son mensajes que tienen que ver con relaciones personales de compañeros de partido", ha reiterado.

Estas declaraciones se producen después de que el diario 'El Mundo' publicara una información con una conversacióin de Ábalos con el entonces secretario de Estado, Pedro Saura, en las que muestran su rechazo al rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021.