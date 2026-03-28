Mónica Oltra anuncia su regreso a la primera línea política como candidata a la alcaldía de Valencia

La exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, ha anunciado su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la Alcaldía de Valencia. "Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo", ha dicho en el VII Congrés Iniciativa-Compromís.

Oltra ha agradecido a la coalición por sacarla del "refugio del silencio" que han sido estos cuatro años. Un periodo en el que dimitió tras ser imputada en la causa por el presunto encubrimiento de abusos cometidos por su exmarido a una menor tutelada. Durante todo este tiempo ha estado aislada de la primera línea política, a la que tiene la intención de regresar: "Gracias por haberme sostenido estos cuatro años".

Acepto el reto. Podéis contar conmigo

"Han sido cuatro años de silencio y de sufrimiento", ha dicho junto a los miembros de su entonces equipo en la Conselleria. Sobre su situación judicial ha lamentado que "aunque dos juzgados han dicho que las evidencias niegan el relato de la extrema derecha, la jerarquía judicial ha decidido que nuestra pena tiene que ser sentarnos en el banquillo".

Contra el fascismo

La que fuera consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas dice ahora que rompe su silencio debido a la actual situación política. "Cada día de silencio ganan los malos y cada día que no salimos de la cueva, que el miedo nos liga las manos, es un triunfo del fascismo".

A su juicio, la extrema derecha "está ganando la batalla cultural que ha "impuesto" su discurso hegemónico y "el mundo está poniendo a prueba nuestra resistencia ante barbaries como la de Gaza". Ha defendido que las izquierdas "no pueden formar parte de esa trituradora" y que es el momento de "encarnar la utopía para poder combatir la distopía en la que estamos viviendo".

Defensa de ciudades libres

Oltra ha afirmado que da el paso a volver a primera línea de la política en defensa de unas ciudades que "nos tienen que hacer libres" desde el desarrollo comunitario y el retorno de los espacios de "reencuentro".

Por su parte, la coordinadora nacional de Comuns, Candela López, ha tildado de "muy buena noticia" su regreso para optar a la alcaldía de València. En declaraciones a los periodistas en Castelldefels (Barcelona), López ha definido a Oltra como "una gran lideresa del espacio político" vinculado al grupo parlamentario de Sumar, del que forma parte Comuns, y ha señalado que la valenciana siempre ha defendido la causa de la vivienda y los intereses de la mayoría de la población.

Sin embargo, el secretario general del PPCV, Carlos Gil, ha criticado la vuelta de Oltra. Desde la formación azul aseguran que "nunca sería candidata del Partido Popular al estar a punto de celebrarse un juicio contra ella y varios miembros de su anterior gabinete por encubrimiento de abusos a una menor".