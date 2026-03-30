DANA

Mazón pide a la jueza de Catarroja personarse en la causa de la dana tras ser citado como testigo

Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, le ha pedido a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana de octubre de 2024 que lo incluya en el proceso.

Numerosas entidades reclamarán que Mazón deje su acta de diputado en Les Corts

Agencias | ondacero.es

Madrid |

Fotografía tomada el 23/09/2025 del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón.
Fotografía tomada el 23/09/2025 del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. | EFE/Biel Alino

Carlos Mazón ha solicitado personarse en la causa de la dana. Lo ha hecho mediante un escrito, que la representación legal de Mazón, ejercida por el letrado Ignacio Gally, ha remitido a la jueza de Catarroja.

La magistrada decidió convocar al 'expresident' como testigo en el proceso judicial, y una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) no encontrara elementos delictivos en su actuación durante la dana, se presenta esta solicitud.

Tal y como se indica en el escrito, Mazón solicita personarse en el procedimiento al amparo de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo de defender sus intereses.

Mazón, según el mismo escrito, ha mantenido desde el inicio de la causa "una posición de máximo respeto hacia la instrucción practicada y hacia las decisiones adoptadas, aun teniendo conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica".

"Esa posición de prudencia procesal no obedecía a pasividad alguna, sino a una decisión consciente de no interferir ni en la actuación de la instructora ni en la del TSJCV". Por ello, hasta este momento no se consideró necesaria la personación voluntaria.

Tras el auto del TSJV, "y compartiendo plenamente las conclusiones alcanzadas por este órgano respecto de la inexistencia de responsabilidad penal de Mazón, es el momento de hacer efectiva la prerrogativa para analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aún después de la resolución del tribunal competente", se explica.

Así, la representación legal de Mazón solicita a la magistrada que tenga por presentado este escrito y, una vez admitida la personación, le facilite el acceso completo a la causa.

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