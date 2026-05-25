Marta García Aller diferencia entre significante y significado en el caso Plus Ultra: "El significante, carajillo, el significado: caraduras"

Una cosa es el significante y otra el significado. El significante es la secuencia de sonidos que escuchas: Ostras y champán, por ejemplo. Dos palabras, cuatro sílabas. Ostras y champán. El significado, sin embargo, depende del contexto. Y esas ostras y ese champán no significan lo mismo siempre. Pueden significar lujo. O puede significar corrupción.

No creo que haya lingüistas convocados en la Audiencia Nacional para la instrucción del caso Plus Ultra, o Zeta Plus, como dices tú, Alsina. Pero podrían ayudarnos a entender mejor cómo la imputación de un ex presidente de Gobierno está cambiando cómo suenan muchas palabras. Incluida Zapatero.

Ostras y champán suenan distinto al verlas en la foto del informe de la UDEF en la que se ve a Julio Martínez, el amigo de ZP, durante una comida en la que celebraron el rescate de Plus Ultra antes incluso de que lo aprobara el Gobierno. En la foto están celebrando que el Consejo de Ministros va a dar luz verde al rescate de la aerolínea una semana antes de que suceda. El significante son ostras y champán. El significado, información privilegiada.

Julio Martínez comenta en tono jocoso en el chat grupal (que consta en el auto) que la SEPI no aprueba esos gastos. El consejero delegado de la aerolínea, responde "tranquilo, eso sale del 1%". Significado: la comisión por los 53 millones del rescate.

El juez instructor de la causa, José Luis Calama, apunta a que esas cantidades pudieron acabar en cuentas del expresidente Zapatero y sus hijas. Eso está por probar. Es la tesis de la UDEF.

Lo que parece probado ya por esa comida con ostras y champán en una terraza madrileña es que el amigo de Zapatero estaban celebrando la obtención del rescate antes de que se firme. Por eso la UDEF habla de acceso a información privilegiada. Julito Martínez le dice a Rodolfo Reyes, uno de los dueños de Plus Ultra que tiene buenas noticias. Rodolfo le responde que se toma un ron para celebrarlo. Julito replica que mejor un carajillo. El significante, carajillo. El significado: caraduras.

¿Moraleja?

Unos se ganan el pan,

otros brindan con champán