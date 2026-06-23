Marta García Aller carga contra la respuesta "aleccionadora" de Óscar Puente a la sentencia del caso Mascarillas: "Como si fuéramos niños"

Y buenos días, niños. El ministro Puente quiso ayer explicarnos la sentencia del caso mascarillas como si fuéramos niños. "¿Lo véis?", escribió el ministro, muy irónico él. "¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y 'colaboráis', con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora".

Veamos esas otras lecciones que pueden extraerse de la sentencia del Supremo y que al ministro no le pareció oportuno destacar. Queda claro que al ministro Puente le parece insuficiente la condena al corruptor Aldama. Ábalos ha sido condenado a 24 años, Koldo a 19 y Aldama a 4 y pico, pero no tendrá que entrar en prisión por cantar.

Niños, ¿qué pensáis? ¿Si le das al chivato suficientes ventajas incentivas el delito, como ironiza el ministro, o lo que incentivas es que haya más chivatos para empapelar a más corruptos? ¿Puede servir de inspiración a Leire Díez, la fontanera de Ferraz, o a Julito Martínez, el amigo de Zapatero, lo indulgente que ha sido el tribunal con Aldama y que se animen todos a confesar? Ay, si los compinches empiezan a cantar… Eso sí que sería tremendamente aleccionador, ministro.

No sé, niños. ¿Y qué os parece que al ministro le parezca más indignante que un empresario corrupto colabore con la Justicia para empapelar a sus compinches, políticos corruptos, a que en su propio partido y en el Gobierno hubiera tanto político corrupto?

Porque Ábalos no era cualquier político. Era el hombre de confianza del presidente, máxima autoridad en el PSOE; el que dio el discurso en la moción de censura contra la corrupción, el que prometía regeneración.

¿Lo veis niños? Podéis nombrar a un corrupto como ministro y jefe del partido, que le pillen robando en lo peor de la pandemia. Y luego sustituirlo por otro, también amigo, que también está en la cárcel. Pero si luego dices que no te has enterado de nada, puedes seguir siendo presidente, y no faltará un ministro que salga a hacerte la pelota.

¿Moraleja?

Lo que es tremendamente aleccionador

es que no les llegue el mal olor