Marta García Aller analiza la nueva refundación de la izquierda: "Lo que necesita desesperadamente es liderazgo e ilusión"

La izquierda intenta reagruparse. Y para ello empieza subdividiéndose un poquito más. Otra vez. Los partidos de Sumar, en la coalición de Gobierno, anuncian un acto la semana que viene para lanzar su nueva coalición. Es decir, la coalición del partido de la coalición se desintegra para integrarse en otra coalición. Precoalición, de momento. Con IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar y algún partido más. No sabemos todavía quién la liderará ni cómo se llamará, pero ya que han prometido aprender de los errores del pasado, convendría que naciera con índice onomástico.

Del nombre sí sabemos, al menos, cuál no será. Los partidos que componen Sumar no se quieren llamar Sumar. Ni quién la liderará. Yolanda Díaz, ni pío. Tienen que pensar un nombre, el logo y el color. El color me intriga particularmente porque en pocos años, con tanto intento fallido, van quedando menos. Cada vez es más difícil no repetir. Mira Sumar, que era un poco magenta UPyD.

Podemos ya ha dicho que el morado va por libre. Ione Belarra no quiere sumarse al acto de lanzamiento del día 21. Podemos, con desprecio, se ha referido al acto como una mera “charla”. No estará en el comienzo de esa nueva unión. Aunque lo de unión, en estos casos, es un decir.

Es que, bueno, luego está Rufián. Que se ofrece a ser él quien una las izquierdas de la España de la que se quiere separar. El portavoz de ERC en el Congreso defiende que hay que inventar "algo" para frenar el auge de la extrema derecha. "Algo" es él. Aunque de momento no convence ni a su propio partido, al que supongo que sigue perteneciendo mientras se plantea montar ‘algo’ más.

Cuando miremos atrás y pensemos qué estaba haciendo la izquierda cuando la extrema derecha duplicaba sus escaños cada vez que se convocaban elecciones en España, acordémonos de que andaba buscando un color, un nombre y un logo. Y eso no es lo más importante que le falta. Lo que la izquierda menguante necesita desesperadamente es liderazgo e ilusión.

¿Moraleja?

Alguien recuerda

cuántas veces se ha refundado ya la izquierda