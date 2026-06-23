Marlaska anuncia un protocolo para "la primera quincena de julio" que facilite el cambio de sexo registral a las personas trans migrantes

El Ministerio del Interior está ultimando un protocolo para facilitar que las personas migrantes trans puedan cambiar el sexo registral de su tarjeta de residente, tras las dificultades que están experimentando al modificar sus documentos de identidad en sus países de origen. Así lo ha confirmado el ministro, Fernando Grande-Marlaska, en el pleno del Senado.

Tras una pregunta de la senadora Carla Antonelli, de Más Madrid, Marlaska ha explicado que el protocolo lo están elaborando "con el conjunto de las administraciones implicadas" y el objetivo es que la nueva versión de este procedimiento esté lista en la primera quincena de julio. "Me comprometo", ha expresado.

En qué consistirá el protocolo

Según el ministro, es una cuestión de "dignidad y de legalidad, pero también de sentido común", al tiempo que ha defendido a las personas trans y su dignidad, que no será discutida "en ningún sitio de este país". Para ello, ha insistido en que todas las administraciones van a subrayar y validar el protocolo "para asegurar su efectiva implicación desde el primer momento".

Así las cosas, ha hablado expresamente de la Policía Nacional, que va a "impulsar la rectificación del nombre y el género, solicitando al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación la imposibilidad de realizar la rectificación registral en los países de origen".

Los agentes también van a rectificar el registro central de extranjeros y la "tarjeta de identidad de extranjeros", la TIE, la tarjeta en la que aparece el NIE, el número de identificación de extranjero.

Se ha cumplido el plazo de un año que fija la ley trans

La senadora de Más Madrid había reclamado un nuevo reglamento para el cambio de sexo registral y evitar "humillaciones innecesarias" a las personas trans migrantes, por lo que ha agradecido el protocolo en el que está trabajando Interior. Esta petición viene después de que en marzo de 2024 venciera el plazo de un año que fija la propia ley 4/2023.

El artículo 50 de la citada ley reconoce el derecho de las personas extranjeras residentes en España a rectificar el nombre y la mención relativa al sexo en la documentación que les expide el Estado. Por ello, desde Más Madrid han advertido de que van a seguir vigilando que el compromiso anunciado hoy "se traduzca en una fecha real y verificable".

Durante su intervención, Marlaska ha reconocido ante la Cámara Alta que el sistema actual no está funcionando para el colectivo migrante: "Soy consciente de que el procedimiento vigente no resulta eficaz, por ejemplo, para aquellas personas que no pueden llevar a cabo la rectificación registral de nombre y género en su país de origen", ha admitido.