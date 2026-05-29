El PP liderará las acusaciones populares del caso Plus Ultra contra Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha otorgado al letrado del PP, Alberto Durán, el liderazgo de las ocho acusaciones populares del caso Plus Ultra en el que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En un auto al que ha tenido acceso Onda Cero, el magistrado ha decidido "agrupar la representación y la defensa de las acusaciones populares" en el letrado del Partido Popular al apreciar que "presenta una más relevante implantación institucional" que el resto de las acusaciones, entre las que se encuentra Vox.

También ha explicado que, si se atiende al criterio establecido por el Tribunal Supremo de priorizar la llegada de solicitudes de personación, el primero en solicitarlo sería Vox. Sin embargo, el partido de Santiago Abascal no fue "una personación válida y plenamente eficaz", al carecer de los requisitos procesales indispensables "para su plena eficacia en particular".

El PP lo hizo "instantes después" y cumpliendo con todos los requisitos legales, por lo que considera que "desde esta óptica, el Partido Popular evidencia una mayor capacidad de proyección del interés general en el marco del proceso penal, lo que refuerza la idoneidad de su designación como titular en la representación y dirección letrada conjunta de las acusaciones populares".

Durán liderará las ocho acusaciones populares

Por tanto, Alberto Durán liderará las acusaciones populares, entre las que también se encuentran las iniciativas de Vox, HazteOir, Manos Limpias, Iustitia Europa, Liberum, Ciudadanos y un abogado particular. El juez Calama ha dado dos días a Durán para que manifieste si ratifica los escritos presentados hasta la fecha por las distintas acusaciones.