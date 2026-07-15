Ketty Garat ve "inverosímil" la reacción de Moncloa a la condena de David Sánchez: "Consideran que les viene bien"

La periodista Ketty Garat ha calificado de "inverosímil" el mensaje que, según ha trasladado el entorno de Moncloa, resta importancia a la condena de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Durante su intervención en el programa Por Fin, Garat ironiza sobre la estrategia de comunicación del Ejecutivo, ya que no cree que una resolución judicial de este tipo beneficie políticamente a Pedro Sánchez.

La periodista ha valorado las informaciones publicadas sobre la valoración que haría el Gobierno tras conocerse la condena de David Sánchez. "Cuando vemos en prensa las crónicas de hoy, pues el Gobierno considera que le viene bien casi la condena al hermano", afirmó.

A partir de ahí, Garat ironiza sobre lo que puede pasar en las próximas semanas: "Igual que le va a venir mejor el día que condenen a Begoña, si es que la condenan, y le va a venir fenomenal cuando ya no a financiación irregular y le va a venir de perlas que condenen a Zapatero. O sea, es que ya es un poco de risa", señaló.

"El mensaje que manda Moncloa es completamente inverosímil"

La periodista deja claro que sus críticas no iban dirigidas a los medios que recogían esa versión, sino al propio mensaje atribuido al Ejecutivo. "No es una crítica a los compañeros, es una crítica al mensaje que manda Moncloa y que es completamente inverosímil", asegura.

En su opinión, aunque la sentencia pueda no tener un impacto inmediato en el panorama político, sí afecta directamente a la figura del presidente del Gobierno desde un punto de vista personal.

"No es inocuo para Pedro Sánchez"

Garat sostiene que la condena a David Sánchez constituye un hecho relevante para el jefe del Ejecutivo y rechazó que pueda presentarse como un episodio sin consecuencias. "Claro que esto no mueve nada políticamente, pero sí lo mueve personalmente el presidente del Gobierno".

Además, subraya que se trata de "un hito" que el hermano del presidente haya sido condenado, aunque la resolución no conlleve pena de prisión. "Es verdad que no con pena de cárcel, no por tráfico de influencias, por prevaricación e inhabilitación", recuerda.

"Tiene dos talones de Aquiles"

Por último, la periodista señala que, a su juicio, Pedro Sánchez tiene dos grandes puntos vulnerables desde el punto de vista político y personal. "Tiene dos talones de Aquiles. Uno es su mujer y otro su hermano, y le han tocado al segundo. Esto no es baladí", ha concluido.