Ketty Garat, sobre la cloaca del PSOE: "Es el caso más potente de todos los que hemos conocido"

Las nuevas informaciones que revela el auto de la Audiencia Nacional sobre el PSOE ponen encima de la mesa diversas hipótesis. De ello ha hablado este miércoles la periodista Ketty Garat en Por fin, quien se ha pronunciado sobre "la cloaca del PSOE" y lo que implican estos datos.

"Hablamos de un delito tipificado y penado seriamente en el Código Penal. Un delito contra las altas instituciones del Estado", detalla Garat. "Esto es algo sorprendente, lo que pasa es que quien perpetra presuntamente el delito sería una cloaca en torno al PSOE". Es por este motivo por el que estaríamos "ante el caso más potente de todos los que hemos conocido" con anterioridad.

Es el caso más potente de todos los que hemos conocido

Según apunta, se habría orquestado "un grupo durante los cinco días de reflexión" del presidente Pedro Sánchez, en los que "estaba decidiendo si le compensaba continuar o no continuar" al frente del Gobierno. Es, en ese periodo, cuando "se monta un grupo organizado en Ferraz por una serie de personas que conecta directamente con Moncloa".

Impedir impactos negativos "en los intereses del PSOE o del Gobierno"

En este punto, la periodista hace referencia a lo que dicta el auto del juez Santiago Pedraz sobre ello, que se dedicaba "al propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno".

Garat sostiene que este punto del auto "permite entender bien la reacción" de Sánchez de este miércoles durante su comparecencia "y su objetivo irrenunciable de mantener el rumbo de un barco que se hunde y que va a llevarlo al naufragio más absoluto".