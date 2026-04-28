La jueza de la dana da cinco días a Mazón para aportar voluntariamente sus mensajes de WhatsApp y llamadas

La titular del Juzgado 3 de Catarroja ha acordado ofrecer personalmente al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, un plazo de cinco días para que aporte voluntariamente sus mensajes de WhatsApp y llamadas relacionados con la dana, así como las facturas correspondientes a los listados de llamadas.

La jueza adopta esta decisión en un auto notificado a las partes en el que señala que la citación de Mazón como testigo en la causa se fijará una vez que la Audiencia de Valencia resuelva sobre el recurso presentado por el expresident para personarse en el procedimiento, según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

En concreto, la jueza ordena comunicar personalmente a Carlos Mazón la posibilidad de que aporte voluntariamente su listado de llamadas entrantes y salientes del 29 de octubre de 2024, día de las inundaciones, así como los mensajes de WhatsApp u otro tipo de mensajería relacionados con la emergencia, que causó 230 muertes.

Además, puede aportar, en su caso, las facturas correspondientes a los listados de llamadas, y para todo ello le concede un plazo de 5 días.