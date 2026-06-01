El juez Pedraz imputa a un ex alto cargo de la UDEF por presunto espionaje a Podemos

Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional (AN), ha citado a declarar como imputado al comisario José Manuel García Catalán, antiguo jefe de la UDEF durante el Gobierno de Mariano Rajoy, con motivo de las presuntas investigaciones irregulares contra Podemos.

García Catalán viajó a Nueva York en abril de 2016 para entrevistarse con el exministro de Finanzas venezolano Rafael Isea, con el fin de obtener un testimonio contra los fundadores de Podemos. El objetivo no era otro que el de acusar a estos cargos de un delito fiscal. El juez también ha citado a declarar el próximo 25 de junio a una subinspectora que le acompañó en dicho viaje.

Una noticia que aparece mientras se suceden las declaraciones de los acusados por el caso Kitchen acerca del presunto operativo parapolicial para espiar al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

El juez Pedraz admitió en 2024 la querella que interpuso Podemos contra cargos del Ministerio de Interior y de la Policía en 2015 y 2016 por presuntas investigaciones irregulares. Excluyó de la causa a Jorge Fernández Díaz al no ver indicios suficientes contra él, pero sí se sienta como acusado en el juicio Kitchen, en el que se enfrenta a una petición de 12 años de prisión.

En esta causa también está investigado el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, cuya presencia en una reunión con el confidente está avalada por una grabación en la que asegura que la actuación está respaldada por el propio Rajoy y por el ministro del Interior en ese momento, Jorge Fernández Díaz.

También se investiga al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez quien, al igual que Gago, también está siendo juzgado en el marco de la operación Kitchen

La imputación de García Catalán y de la subinspectora se adopta después de que el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, presentara un recurso y del escrito favorable de la Fiscalía. El excomisario declaró en esta causa como testigo el pasado diciembre y dijo no recordar detalles sobre el encuentro con el ministro venezolano.