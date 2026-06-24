El juez del caso Plus Ultra cita a declarar al empresario amigo de Zapatero 'Julito' Martínez el 21 de julio

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis, ha citado a declarar como investigado el próximo 21 de julio, a las 9 horas, al empresario y amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez (Julito) por el denominado caso Plus Ultra.

Julio Martínez Martínez está considerado por los investigadores como el "receptor y ejecutor de instrucciones directas" del expresidente del Gobierno, y "responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos".

"Julito" es amigo personal del expresidente del Gobierno, y además administrador de la empresa Análisis Relevante, que pagó a Zapatero por los trabajos de consultoría que están siendo investigados, por si ocultaran comisiones por el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea.

El empresario fue detenido el pasado mes de diciembre y desde entonces está imputado. Acudirá acompañado de su abogada María Dolores Márquez de Prado. La UDEF considera que es el testaferro de Zapatero para canalizar el cobro de comisiones ilegales.

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