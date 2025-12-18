El juez del 'caso Begoña Gómez' retira la imputación al delegado del Gobierno en Madrid como le pidió la Audiencia Provincial

El juez Juan Carlos Peinado ha archivado el 'caso Begoña Gómez' para el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le emplazase a retirarle su condición de investigado al considerar que su imputación se basó en "meras suposiciones".

En un auto el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de Martín Aguirre, al que se investigaba por un presunto delito de malversación de caudales públicos. "Resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos", dice textualmente el auto.

Francisco Martín ha estado investigado desde el pasado mes de mayo en esta causa por un delito de malversación al considerar el juez que había indicios contra él en relación a la contratación y conocimiento del trabajo de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, cuando él era secretario general de la Presidencia del Ejecutivo (entre 2021 y 2023).

La Audiencia de Madrid dejó claro hace unas semanas que no hay "el más mínimo indicio" de que Martín Aguirre, cuando ocupó ese cargo, participase en una presunta desviación de las funciones públicas que debía cumplir Cristina Álvarez

