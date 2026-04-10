Joaquín Manso, tras la declaración de Carmen Pano ante el Supremo: "La responsabilidad de Sánchez es ineludible"

Carmen Pano ratificó este jueves ante el Tribunal Supremo que llevó 90.000 euros en metálico en la sede socialista de la calle Ferraz, en Madrid, en dos bolsas de 45.000 euros cada una, durante el mes de octubre de 2020, a petición del empresario Víctor de Aldama.

La empresaria insistió en que el dinero fue llevado previamente a la oficina de Aldama desde la que, según su testimonio, se le habría indicado que debía trasladarse a la sede del PSOE. "Me estaban esperando nada más salir del ascensor, había una persona, era un señor en la segunda planta", ha detallado, después de decir: "Yo le había entregado el dinero a Aldama y me dice que tengo que llevar ese dinero porque no puede moverse del despacho", relato la empresaria.

No es fácil plantarse ante el Supremo y contar con ese detalle

Sobre estas declaraciones, el director del diario 'El Mundo' ha asegurado en la tertulia de Más de uno que no es fácil plantarse ante el Supremo y contar con ese detalle de lo que hicieron las tres testigos.

El periodista ha destacado que los testimonios le han parecido "muy ilustrativos" de la "cantidad de gente que, necesariamente, tenía que estar al tanto, conocía, toleraba y participaba de los comportamientos corruptos del ministro Ábalos".

El Gobierno pretende hacer creer que los comportamientos corruptos son un accidente

Para Manso, estos testimonios demuestran que esos comportamientos no eran "un accidente", como pretende hacer creer el Gobierno, sino que eran el sistema mismo. "Por eso procedían de la cúpula del poder y la responsabilidad de Pedro Sánchez es ineludible por dos motivos: para llegar a la secretaría general del PSOE tuvo que rodearse de personalidades sin escrúpulos y, al mismo tiempo, él desactivó todos los controles internos del partido".

"La responsabilidad política de Pedro Sánchez es ineludible", ha sentenciado el periodista. "Esto no hubiera sucedido si Sánchez no se hubiera rodeado de quien se rodeó para llegar al poder", ha dicho.