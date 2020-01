Los síes al candidato socialista han venido por parte de Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y BNG. Mientras, PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, CUP, UPN, PRC y Foro han votado 'No'.

Pedro Sánchez ha comenzado el debate de investidura reiterando que la "única opción de gobierno posible" es la coalición PSOE y Podemos, y que buscará, con los distintos grupos, "fórmulas para facilitar en el futuro la formación de gobierno frente a las mayorías de bloqueo".

Sánchez ha recordado que fue el PSOE quien ganó las elecciones "cinco veces en el último año" y ha pedido a "las derechas" que acepten el resultado electoral y que dejen de "tensionar" la situación.

Sánchez recuerda a Azaña: "Nadie tiene derecho a monopolizar el patriotismo"

Asimismo, también ha instado a poner fin el "clima tóxico" que se ha generado y al que ellos no quieren contribuir y ha terminado su intervención con unas palabras de Manuel Azaña que han provocado la reacción de los diputados: "Nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo".

Casado, a Sánchez: "Ultra es usted y todos los que le apoyan"

La intervención de Pablo Casado ha comenzado reinvindicando la Constitución y al Rey Felipe VI frente a los "ataques" que sufrió "por parte de los radicales que sustentan la candidatura" de Sánchez, y ha querido homenajear a las víctimas del terrorismo, que fueron "ultrajadas" en el Congreso.

El líder del PP ha sido muy crítico con el socialista por sus alianzas para llegar al gobierno y por mentir a los españoles para lograr la victoria electoral, así como de "cambiar el régimen" de la Constitución de 1978. Le ha llamado "ultra" por hablar de la "desjudicialización del conflicto político" en Cataluña: "Está quitando la espada a la justicia para clavársela por la espalda a la separación de poderes".

Abascal: "Este gobierno tiene el beneplácito de ETA"

Santiago Abascal ha sido muy duro con la Ley contra la Violencia de Género en un discurso muy beligerante con Sánchez y sus pactos de Gobierno: "Un matrimonio entre la mentira y la traición".

Ha dicho que el candidato socialista "ha usado las instituciones para ganar las elecciones, que este Gobierno "tiene el beneplácito de ETA" y que "acabará en referéndum".

El líder de Vox ha terminado su intervención como Pablo Casado con invocaciones al Rey y a España.

La emoción de Aina Vidal tras ser ovacionada por el Congreso

Pablo Iglesias ha comenzado su intervención dedicando unas palabras a Aina Vidal, la candidata de En Comú Podem con cáncer, por acudir a la votación de la investidura, lo que ha provocado una gran ovación por parte del Congreso que la diputada ha agradecido visiblemente emocionada.

Tras esto, se ha dirigido a Pablo Casado y Santiago Abascal para leerles un mensaje de Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch -víctima de ETA-: "Basta ya de usar nuestro dolor en su beneficio".

Iglesias ha cargado contra la "falta de respeto institucional" y ha pedido a las "derechas" que si quieren defender a la Monarquía, "eviten que esta se identifique con ustedes".

También se ha dirigido a mujeres, colectivo LGTBI, inmigrantes y jóvenes "exiliados por razones económicas" para decirles que el Gobierno trabajará para ellos, y ha tenido unas palabras para Pedro Sánchez al que ha pedido "el mejor tono" frente a "intolerantes y provocadores" y "mayor firmeza democrática".

Ana Oramas: "Los que hoy me llaman valiente, antes me llamaban vendida"

Algunas de las intervenciones más destacadas han sido la del portavoz de Más País, Íñigo Errejón, que ha mostrado su apoyo al nuevo gobierno, aunque en su opinión tendría que haber nacido "hace cinco años en mejores condiciones".

Por su parte, Ana Oramas ha subido a la tribuna de oradores para reiterar su 'No' a Pedro Sánchez, para pedir disculpas a Coalición Canaria sobre cómo comunicó el sentido de su voto y para cargar contra todos los que presionan y atacan a sus compañeros para que cambien su voto: "Los que hoy me llaman valiente, hace unas semanas me llamaban vendida. Ni soy una facha ni los que están con el PSOE y Podemos son unos terroristas".

Montserrat Bassa: "Me importa un comino la gobernabilidad de España"

Una de las intervenciones más esperadas era la de ERC, que no ha protagonizado Gabriel Rufián, sino Montserrat Bassa -hermana de la política independentista presa Dolors Bassa-, que ha confirmado que su formación se abstendrá en la segunda votación para facilitar la investidura de Pedro Sánchez porque creen en la "palabra frente a la violencia" y por la "empatía que le recomiendan sus compañeros presos".

La diputada también ha dejado unas declaraciones que sin duda han sido de lo más comentado en la sesión de este martes: "Personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España".

Laura Borràs: "No podemos votar a favor de la represión"

La portavoz del nuevo Grupo Plural en el Congreso, Laura Borràs (JxCat), ha acusado a Pedro Sánchez de cambiar de principios "con facilidad" y de no poder votar en contra de Cataluña y a "favor de la represión".

Borràs ha dicho a Sánchez que si es para hablar de Cataluña, cuenten con ellos, siempre que Oriol Junqueras quede en libertad.

Teruel Existe votará 'Sí' pese a las presiones

Joan Baldoví (Compromís) ha dicho que su formación ayudará a la gobernabilidad y ha reiterado su 'Sí' al gobierno de coalición PSOE-Podemos cuyos acuerdos confía que se implanten en los próximos meses.

Pedro Quevedo (Nueva Canarias) votará también 'Sí' porque "o hay gobierno hoy aquí o hay bloqueo político". Por su parte, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha explicado por qué votará afirmativamente a la investidura de Sánchez: "Este acuerdo mejorará la calidad vida de los gallegos y gallegas".

El diputado del PRC, José María Mazón Ramos, ha criticado que el Gobierno durará lo que quiera ERC y ha sido muy duro con Pedro Sánchez: "Nos piden un cheque en blanco para lo que acuerde un gobierno de coalición PSOE-Podemos sin contar con el resto de los partidos y la Generalitat se someta a referéndum en Cataluña sin que participen el resto de los españoles".

Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, ha dicho que cumplirá con lo que dijo durante la campaña electoral: "Porque dijimos de apoyar al candidato que consiguiera más apoyos y porque queremos medidas ya. Ya es hora de que el gobierno español se tome en serio el problema de la España vaciada".