El Gobierno vuelve a cargar duramente contra los jueces por la ley de nietos: "No nos conduce a pensar que algunas decisiones son imparciales"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a alzar la voz contra el auto del Tribunal Supremo que suspende cautelarmente la aplicación de la ley de nietos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha vuelto a dejar en duda la "imparcialidad" de la justicia.

"Lo que estamos viendo en los últimos tiempos, lamentablemente, no nos conduce a pensar que algunas decisiones que está tomando la justicia son imparciales y no quieren inmiscuirse en la política", ha expresado, en línea con sus declaraciones ayer tras conocer la sentencia, cuando mostró una "enorme perplejidad" por la decisión.

Estas declaraciones de Puente llegan después de que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) haya acusado al Gobierno en un comunicado de intentar deslegitimar a los jueces. También lamenta el tono de las declaraciones y ve de "extraordinaria gravedad" afirmar que jueces y tribunales toman decisiones por razones políticas y jurídicas.

El mismo juez que le dijo a Feijóo que quería que fuera el presidente del Gobierno

En este sentido, el ministro de Transportes ha lanzado varias preguntas a la AJFV, como "¿qué opina sobre que políticos del PP se reúnan en secreto con miembros de la judicatura y de la Fiscalía?", como si fuera la "mejor manera" de que el poder político y el poder judicial se relacionen.

También ha puesto en duda las palabras de Antonio Narváez, el ponente del auto de medidas cautelares, ya que fue el mismo que le dijo a Feijóo que quería que llegara a ser presidente para que así el PP derogara las leyes promulgadas por el Gobierno socialista. También sembró dudas en relación con el recuento electoral. "Esas palabras, garantizan la apariencia de imparcialidad que debe observar cualquiera que juzgue una cuestión de nuestro país?"

Pide pronunciamientos más realistas y valientes

Es por ello, que Puente ha manifestado su deseo de que la AFJV se pronuncie sobre estas cuestiones, así como sobre "las palabras de algunos miembros de la JEC que han calificado de despropósito jurídico al juez del Tribunal Supremo relacionado con la ley de nietos". En relación con esto, ha criticado a la asociación por escudarse en las palabras de los políticos y "taparse los ojos" porque, en realidad, "quienes ponen en cuestión la propia imparcialidad son algunos jueces".

El ministro ha terminado su intervención con una petición: "Ojalá observemos algún pronunciamiento del poder judicial un poco más valiente a la hora de valorar y un poco más realista a la hora de valorar lo que está sucediendo en este país con determinadas resoluciones judiciales".