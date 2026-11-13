El Gobierno niega que Sánchez se reuniera con su antiguo chófer en Córdoba: "Esa reunión no se produjo nunca"

El Gobierno ha negado que Pedro Sánchez mantuviera una reunión en Córdoba en 2023 con Cristian Corvillo, el empresario que ejerció como chófer del presidente durante las primarias del PSOE de 2017 y que fue detenido la semana pasada por su presunta implicación en el caso Koldo.

"Esa reunión no se produjo nunca", ha asegurado este viernes la ministra portavoz, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La respuesta llega después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogiera varios mensajes en los que Corvillo aseguraba al comisionista Víctor de Aldama que había mantenido un encuentro de 35 minutos con Sánchez para hablar del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Moncloa reconoce que el presidente se encontraba en Córdoba el día señalado en los mensajes, pero niega tajantemente que se reuniera con el empresario.

Moncloa sostiene que Corvillo fingió la reunión ante Aldama

Según fuentes del Gobierno citadas por Europa Press, Corvillo habría hecho creer a Aldama que había conseguido reunirse con el presidente, llegando incluso a concretar la duración del supuesto encuentro.

En los mensajes intervenidos por los investigadores, el empresario hablaba de una conversación de 35 minutos en la que ambos habrían tratado asuntos relacionados con Ábalos, al que se referían como "el jefe".

Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que Sánchez no mantuvo ese encuentro y que tampoco conoce personalmente a Corvillo.

"El propio presidente del Gobierno ha dicho que no tiene nada que ver con esas personas", ha recalcado Elma Saiz, que ha insistido en que la reunión jamás tuvo lugar.

El Gobierno también niega la intervención de Óscar López

Otra de las cuestiones que aparecen en los mensajes analizados por la Guardia Civil es la posible participación del ministro Óscar López en las gestiones previas para organizar el supuesto encuentro.

Según se desprende de esas conversaciones, López habría intervenido para facilitar el contacto entre Corvillo y Sánchez.

No obstante, fuentes de Moncloa niegan que el ministro realizara ninguna gestión para que se celebrara la reunión y aseguran que ni él ni el presidente conocen a Corvillo.