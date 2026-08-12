El Gobierno informa a los migrantes de Ceuta de los daños oculares por el eclipse

Continúa la crisis migratoria en Ceuta, esta vez con información relativa al eclipse solar que se vivirá en nuestro país este miércoles 12 de agosto de 2026. Durante la tarde de ayer, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en colaboración con la Delegación de Gobierno de Ceuta, comunicó distintas acciones para evitar que los migrantes que se encuentran aún en Ceuta sufran las consecuencias de mirar al eclipse solar sin la protección necesaria.

Se le ha trasladado a Cruz Roja, organización a través de la cual se presta el servicio de atención humanitaria y sociosanitaria a los migrantes de Ceuta, la necesidad de informar acerca del eclipse durante el reparto de kits de comida.

Además, Cruz Roja adelantará este miércoles la entrega de kits de comida a la franja comprendida entre las 14.30 y las 17.30 horas, evitando así que los inmigrantes y los trabajadores que atienden el proceso puedan sufrir algún daño.

En cada kit se incluirá una hoja informativa traducida a cuatro idiomas en la que se detallarán las medidas preventivas necesarias que deberán tomar todas las personas para evitar las consecuencias negativas que puede producir el eclipse solar en su salud ocular.

Un acontecimiento histórico en nuestro país

España será el mejor lugar del mundo para contemplar este miércoles 12 de agosto el eclipse total de Sol, cuya franja de totalidad atravesará trece comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares).

Este fenómeno atraerá la atención de la comunidad científica nacional e internacional, medios de comunicación de todo el mundo y personas que se desplazarán para presenciar este acontecimiento histórico. La propia NASA ha decidido retransmitir para todo el planeta el eclipse solar desde un pequeño pueblo de Burgos, Villalibado.

Este eclipse total de Sol será el primero del Trío de Eclipses (2026-2027-2028), una secuencia excepcional que situará al país en el centro de la astronomía mundial durante los próximos tres años.

Desde Ceuta, se apreciará con una ocultación del 92,71 por ciento, lejos de la totalidad que se vivirá en gran parte del país. Será en 2027 cuando la ciudad autónoma se convierta en un lugar privilegiado para contemplar el eclipse total, con una duración de más de cuatro minutos.