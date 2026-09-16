El Gobierno cifra en 4.160 los migrantes acogidos en Ceuta de los cuales 1.917 están en disposición de ser expulsados

El responsable del Mando Único para la Gestión de la Crisis en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha actualizado las cifras de los migrantes adultos que permanecen acogidos en la ciudad autónoma tras la llegada masiva del pasado mes de julio. Actualmente son 4.160 personas, de las que 1.917 se encuentran en disposición de ser expulsadas, aunque todavía debe determinarse si tienen derecho a recibir protección internacional.

El también ministro de Política Territorial ha insistido en que la prioridad del Gobierno es que aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en España sean devueltas a Marruecos.

Torres ha señalado que la mayoría de quienes han solicitado protección internacional no cumplirán los requisitos para obtenerla y, por tanto, serán devueltos. Al mismo tiempo, está aumentando el número de personas que desisten de sus solicitudes ante la expectativa de que sean rechazadas.

Hasta ahora, 180 migrantes han renunciado a la protección internacional. Torres ha querido dirigirse también a quienes todavía permanecen en las calles de Ceuta "con la esperanza de que podrán quedarse", advirtiéndoles de que "la mayoría van a ser devueltos".

"Es importante que no estén en vano en una situación difícil para finalmente retornar a Marruecos", ha señalado.

Más de 5.600 retornos voluntarios a Marruecos

También continúa aumentando el número de personas que deciden regresar voluntariamente. Según los últimos datos facilitados por el Mando Único, 5.603 migrantes han retornado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto.

La cifra supone 121 personas más en apenas 24 horas, después de que el martes el balance se situara en 5.482 retornos.

La situación de los menores constituye otro de los principales frentes abiertos. El Gobierno ha confirmado que ya han sido filiados 2.140 menores llegados durante la crisis y ha acordado que para el próximo miércoles estén disponibles los expedientes tramitados para determinar cuántos pueden ser reagrupados con sus familias.

"La prioridad es que sean reagrupados en Marruecos", ha explicado Torres. En aquellos casos en los que esto no sea posible, las alternativas pasan por que permanezcan en Ceuta o sean trasladados a otras comunidades autónomas. "El Gobierno de España apuesta por esta segunda idea. Nuestra voluntad es que puedan ser reubicados en el territorio español", ha añadido.