El Gobierno aprueba el 'escudo laboral' para afectados por la DANA, con permisos retribuidos y ERTE a más zonas

Pedro Sánchez ha comparecido tras el Consejo de Ministros para presentar un segundo paquete de ayudas para los afectados de la DANA. El conjunto de medidas aprobadas se ha bautizado con el nombre de 'escudo laboral'.

110 nuevas medidas

Sánchez ha especificado que las medidas aprobadas bajo el nombre de 'escudo social' entrarán en vigor nada más publicarse en el BOE. El presidente ha explicado que se ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley con 110 medidas adicionales y con una inversión agregada de 3.765 millones de euros.

Segundo paquete de medidas

Este paquete de medidas para los damnificados por la DANA es el segundo que adopta el Gobierno después de que el pasado martes aprobara ayudas para los afectados por la catástrofe valoradas en 10.600 millones de euros.

En dicho plan y dentro del ámbito de la Seguridad Social, se incluyó la puesta en marcha de una Incapacidad Temporal (IT) extraordinaria, que permitirá el cobro, desde el primer día del 75% del salario, a los trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos causados por la DANA.

Asimismo, se ha aprobado ya el incremento en un 15% y durante un periodo inicial de tres meses, prorrogables, del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de las pensiones no contributivas, que se hará efectivo ya a finales de este mes, sin necesidad de ningún trámite.

Nuevas medidas del escudo social

El presidente ha explicado algunas de esas medidas, como la extensión de la ayuda por daño a la vivienda para los propietarios que no vivían en ellas, pero que las tenían arrendadas. También ha anunciado la extensión de la compensación por pérdidas de enseres a los inquilinos, aunque no sean bienes de primera necesidad.

Además, han decidido realizar un anticipo inmediato del 50% a todos los ciudadanos que soliciten las ayudas y así no tengan que esperar a que se tramite su expediente. Para atender estas solicitudes, el presidente ha anunciado que se van a abrir oficinas adicionales de la Administración para atender a los ciudadanos.

Congelar las hipotecas 12 meses más

También se ha extendido el Código de Buenas Prácticas Hipotecario, que se creó en 2022 para que los hogares golpeados por la DANA puedan congelar sus hipotecas durante 12 meses adicionales. Una vez pasado este tiempo, si tuviera un riesgo de vulnerabilidad, ese hogar podrá acogerse al Código y pagar un importe de unos 300 euros durante 12 meses más.

Se han habilitado ya 150 viviendas de titularidad del Gobierno de España, que están situadas dentro o cerca de las zonas dañadas para ponerlas a disposición de los afectados de manera gratuita e inmediata. También se va a destinar 25 millones de euros para comprar viviendas y ampliar el parque para las familias y los hogares damnificados.

Escudo laboral

El 'escudo laboral', que tendrá efectos retroactivos desde el 29 de octubre, estará integrado por diversas medidas, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), a los que podrán acogerse empresas radicadas en las zonas sacudidas por la DANA, pero también aquellas que justifiquen que su actividad se ha visto afectada por el temporal.

Los trabajadores incluidos en ERTE que vean reducida su jornada laboral o suspendido su contrato de trabajo por la DANA tienen derecho a una prestación contributiva, del 70% de la base reguladora, que no exige un periodo previo de cotización y que tampoco consume periodos cotizados. Las empresas en ERTE estarán exoneradas del pago del 100% de las cotizaciones al menos hasta el 28 de febrero de 2025.

"La semana pasada activamos ya los ERTE de fuerza mayor, que se aplicarán de forma retroactiva en las zonas afectadas. Y hoy hemos decidido reforzar esos ERTE, ampliando su aplicación a todas las empresas y, en consecuencia, a los trabajadores y trabajadoras, que, aunque no estén localizadas en los municipios afectados, han visto su actividad severamente dañada por la DANA", ha explicado Sánchez.

Según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con todas las medidas aprobadas se podrá ayudar a 400.000 trabajadores, 30.000 empresas y 100.000 hogares.

Permisos retribuidos

El 'escudo laboral' incluye, como novedad, permisos retribuidos, con el 100% del salario, a los trabajadores que por motivo de la DANA no puedan acudir a su puesto de trabajo o teletrabajar. A diferencia de los que se pusieron en marcha durante la pandemia, estos permisos serán no recuperables, de forma que el trabajador no tendrá que recuperar para la empresa las horas no trabajadas.

Estos permisos, que no implicarán pérdida de cotizaciones, serán sufragados por las empresas, que podrán estar o no acogidas a un ERTE, y tendrán plazos indeterminados (no se tasarán los días de permiso), salvo en el caso del permiso por fallecimiento de familiares, que se amplía a cinco días a contar desde que se produzca el sepelio.

¿Quién puede acceder a los permisos retribuidos?

Las causas por las que los trabajadores podrán acogerse a estos permisos son diversas. Así, podrán acceder a ellos los trabajadores que no puedan desplazarse a su trabajo si el desplazamiento supone un peligro para su seguridad y salud o interfiera en las labores de rescate y recuperación de las zonas afectadas por la DANA.

También será posible cobrar un permiso retribuido cuando los trabajadores tengan que atender a las tareas de búsqueda de sus familiares desaparecidos o hacerse cargo del fallecimiento de los mismos; cuando, como consecuencia de la pérdida de sus viviendas o enseres, no estén en disposición de acudir al trabajo, o cuando no sea posible el trabajo a distancia por falta de dispositivos o cobertura.

En todos estos supuestos, todos los trabajadores podrán ausentarse de su puesto y acogerse a estos permisos retribuidos no recuperables.

Prestación para empleadas de hogar y Plan Mecuida

El 'escudo laboral' incluye además una prestación extraordinaria para empleadas de hogar, del 70% de la base reguladora, sin periodo de carencia (es decir, sin necesidad de reunir un periodo mínimo de cotización) y sin consumo de cotizaciones.

Además, se simplifican las causas para poder acceder a esta prestación, por ejemplo, en el caso de que el empleador muera, esté desaparecido o no tenga domicilio.

Como se hizo en pandemia, el Ministerio de Trabajo pondrá en marcha un plan, denominado 'Plan Mecuida', que permitirá a los trabajadores adaptar o reducir su jornada hasta el 100% para el cuidado de menores y otros familiares.

¿En qué consiste el 'Plan Mecuida'?

El 'Plan Mecuida' contempla todas las posibilidades de adaptación de jornada: desde el teletrabajo, a la adaptación del horario laboral y la reducción de la jornada, incluso hasta el 100% de la misma. Según fuentes del Ejecutivo, estos derechos de conciliación se configuran como una individual.

Junto a todo ello, Trabajo 'prohibirá' el despido por causa de la DANA (los despidos se considerarán nulos) y los contratos temporales quedarán suspendidos, sin que puedan rescindirse.

Ayudas directas a los agricultores

Sobre las ayudas al campo, Sánchez valoró que "no se vio el impacto porque los agricultores estaban ayudando con los tractores" y ha asegurado que "les vamos a ayudar con la misma determinación con la que los agricultores se han volcado en los municipios afectados".

En relación con las ayudas directas, explicó que se podrán acoger aquellos productores que han sufrido daños que les impidan realizar la siguiente campaña con normalidad o pérdidas potenciales por encima del 40%.

Además, el nuevo paquete incluye una línea de crédito adicional del ICO y Saeca de 60 millones de euros y un programa para reparar infraestructuras agrarias con 175 millones, del que se encargará Tracsa.

"El objetivo es recuperar la producción de alimentos cuanto antes y evitar el abandono de la actividad agrícola, especialmente en las pequeñas explotaciones de zonas urbanas", concluyó.