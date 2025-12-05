Félix Bolaños niega que Salazar dependiera de él en Moncloa aunque sí le pagaba las nóminas

No iban a desaprovechar la ocasión. Y no lo han hecho. Los senadores del PP tenían preparada una batería de preguntas al ministro de la Presidencia Félix Bolaños sobre lo ocurrido con los acosos sexuales que presuntamente cometió Paco Salazar, asesor de Pedro Sánchez en Moncloa y ya ex dirigente del PSOE en Ferraz.

El senador Vicente Tirado pregunta al ministro Bolaños por Paco Salazar en la Comisión CIS del Senado | Foto PP-Senado

Las nóminas de Salazar las pagaba Presidencia

Pero Bolaños se ha fajado hasta el límite, asegurando que no conoció ningún mal comportamiento de Salazar ni denuncia alguna durante el tiempo que el socialista sevillano estuvo de asesor trabajando en Moncloa. A preguntas del senador Popular Vicente Tirado, el ministro de la Presidencia negaba que Salazar hubiera dependido orgánicamente de él, aunque sí es cierto -añadía- que sus nóminas las pagaba el Ministerio de la Presidencia.

El senador Vicente Tirado le hacía una pregunta muy directa que el Ministro se negaba a contestar: ¿por qué, Sr. Bolaños, llevan cuatro meses sin actuary por qué no lo ha llevado todavía a la Fiscalía? Bolaños respondía lacónico: "esta es una pregunta que tiene que ver con el PSOE y obviamente no es objeto de esta comisión".

¿De quién dependía Salazar, de usted o de Sánchez? -De mí, no-

Tirado insistía advirtiendo al ministro de su deber de decir la verdad:

-¿Dependió alguna vez de usted (Salazar)?.

-No- señalaba el ministro. -"Entonces dependía directamente de Pedro Sánchez..."-infería el senador Popular-. "No, no... bueno"- se fajaba Bolaños, sin querer confirmar ese dato. "Dígame de quién dependía, entonces porque parece que, como pasó con Ábalos, ahora ya lo le conoce nadie"- insistía Tirado. En ese punto, el ministro de Presidencia señalaba: "claro que le conozco, pero nunca ha dependido de mi y claro que trabajaba en la estructura de Moncloa y dependía pues... -dudaba Bolaños- de las personas que correspondiera". "¿De quién? -insistía desesperado el senador Popular. "De mi, no", concluía Bolaños.

El PSOE, reacio a llevar el caso Salazar a la Fiscalía

Con las palabras a la defensiva del ministro Bolaños queda de manifiesto la intención del Gobierno de poner el foco en el PSOE, aunque las denuncias contra Paco Salazar provienen de compañeras suyas en el Complejo de la Moncloa.

A esa misma hora y preguntado por el caso, el que fuera Jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en esa época y actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha negado que el PSOE protegiera de las denuncias anónimas de acoso contra Salazar y añadía que "está convencido de que se aplicarán todos los protocolos del partido, aunque ha evitado confirmar, como pedía la dirigente asturiana Adriana Lastra, que el caso se eleve a la Fiscalía.