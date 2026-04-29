SESIÓN DE CONTROL

Feijóo, a Sánchez: "El juicio a Ábalos es un juicio a su gobierno"

Sánchez y Feijóo se han medido en el Congreso tras decaer el decreto de vivienda. El líder del PP ha asegurado que el juicio contra Ábalos en el Tribunal Supremo es un juicio al gobierno de Sánchez.

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Pilar Lara

Madrid |

Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde este miércoles en la sesión de control del Congreso al Gobierno a preguntas del PP, el PNV y UPN un día después de que la Cámara baja tumbara el decreto de la prórroga de la congelación de los alquileres.

La situación de la sanidad, foco de reproches

El líder del PP ha preguntado al presidente del Gobierno sobre la huelga de médicos en España y sobre qué piensa hacer su gobierno para paliar la situación en la sanidad pública. Además, ha afirmado que el juicio a Ábalos -que declara este miércoles en el Tribuna Supremo-, es un juicio a su gobierno.

El presidente ha respondido a Feijóo asegurando que su gobierno ha financiado con 300.000 millones de euros más que el gobierno de Mariano Rajoy los servicios públicos, entre ellos la sanidad pública. "Nosotros servimos a la mayoría y ustedes a los de siempre, a la élite de este país", ha dicho el presidente.

Feijóo ha insistido en que el presidente no sabe ni una palabra de sanidad, ni sabe cuánto han incrementado las listas de espera. Además, ha acusado a Pedro Sánchez de legislar contra los médicos a la vez que defiende la sanidad pública.

A las acusaciones por parte de Feijóo de no saber ni una palabra de sanidad, Pedro Sánchez ha ironizado sobre la preparación de Feijóo: "Es usted una persona muy preparada", ha dicho. Tras ello, el presidente ha explicado que su gobierno ha eliminado los copagos, ha renovado maquinaria en hospitales y ha recuperado la universalidad de la sanidad.

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