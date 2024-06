Feijóo, a Sánchez: "No hay regeneración democrática posible mientras usted sea presidente"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que "no hay regeneración democrática posible" mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga en La Moncloa.

Así lo ha afirmado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso marcada por el plan de regeneración democrática anunciado por el jefe del Ejecutivo y las negociaciones entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Va a intentar acordar la renovación del CGPJ

Antes de entrar al hemiciclo, el jefe de la oposición ha afirmado que va a "intentar" llegar a un acuerdo para elegir a los nuevos vocales. "Si no quiere romperlo como lo rompió la otra vez", ha señalado. Y luego en el hemiciclo, ha vuelto a tender su plan de regeneración democrática.

Sánchez, por su parte, le ha recriminado "el bloqueo" para renovar el CGPJ. Y le animó a ignorar al expresidente del Gobierno José María Aznar y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los que presentó como los "jefes" de Feijóo, y cumplir "con la Constitución" por "una vez".

"Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución Española. Con ustedes o sin ustedes", le ha advertido de que cuando se cumple una semana del ultimátum que planteó al PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces en junio. En caso de no hacerlo, Sánchez ya avanzó que reformará la ley para quitarle a los jueces sus competencias para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo.

Sánchez pregunta si Feijóo pactará CGPJ o cumplirá con sus "jefes" Aznar, Ayuso y Abascal

Feijóo ha arrancado el careo con una intervención breve en la que ha afeado a Sánchez el comportamiento del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. "¿En qué punto de su novedoso plan de regeneración democrática viene que un ministro sea reprendido por mofarse de desaparecidos, llamar drogadicto a un jefe de Estado extranjero o saco de basura, por decirlo suavemente, a un ciudadano?", ha preguntado.

Sánchez, sin embargo, se ha centrado en el CGPJ. Subrayó que España es "una democracia plena" con un "pero" que reflejan "todos los rankings e informes", que es el "bloqueo" en la renovación de este órgano. Y se ha referido, entre otros, al Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea, cuya edición de 2024 se conocerá en apenas un par de semanas.

"La pregunta es bien sencilla", le ha devuelto Sánchez. "Cada vez que hay una opción de que podamos entendernos el Gobierno y el principal partido de la oposición aparecen sus jefes, el señor Aznar, el señor Abascal y la señora Ayuso. ¿Qué Feijóo vamos a tener hoy, señoría? ¿Vamos a tener el Feijóo que, por una vez, cumple con la Constitución? ¿O, como siempre, va a cumplir con sus jefes?", le ha lanzado.

Feijóo ha tomado entonces la palabra y le ha recriminado la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. "Con todo el respeto, señor presidente, su principal problema no es con el Consejo General del Poder Judicial. Su principal problema es con la Justicia".

Plan de regeneración democrática

"Para usted, lo importante nunca es el qué, si no es el quién. Si alguien está al lado de su muro puede insultar, calumniar, injuriar e incluso corromperse. Pero no es así, señor Sánchez. Si un ministro difama y calumnia, lo que tiene que hacer es dimitir y si no cesarle el presidente. Y si un familiar del presidente ha cometido delitos de corrupción o de tráfico de influencias lo que tiene que hacer es sentarse delante del banquillo de los jueces", ha rematado Feijóo.

A continuación ha sentenciado que no "hay regeneración democrática en España posible mientras" Sánchez sea el presidente del Gobierno". Y puso de ejemplo que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, esté "al borde de la imputación", que el Consejo Fiscal se haya roto "en dos" por la amnistía, que el Ejecutivo use "una ley europea para proteger la libertad de prensa" para "discriminarla", o "negar explicaciones a los españoles por la imputación de su entorno más directo".

"Un plan de regeneración democrática del señor Sánchez es como un manual de las buenas maneras del ministro Puente. Señoría, usted ya empieza a ser incompatible con la regeneración", ha apostillado Feijóo, quien ha vuelto a ofrecer entonces las 60 medidas de regeneración democrática que le propuso hace un año y medio, y que, entre otras cosas, prohíbe que haya "ministros sentados" en el Tribunal Constitucional y en la Fiscalía General del Estado.

Pese al intento de Feijóo, Sánchez ha vuelto a expresar su voluntad de agotar la legislatura e insistió en que el Gobierno llevará a cabo un plan de generación democrática "durante los próximos tres años".

"Yo entiendo que se le haga larga la legislatura e imagino que se aburrirá de escucharse a sí mismo. Pero este Gobierno va a afrontar esa regeneración democrática y vamos a contrastar con las cosas que ustedes hacen allí donde gobiernan, señoría", ha añadido en alusión a la eliminación de la oficina de lucha contra la corrupción en Baleares, los cambios legislativos para "controlar" el Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid o la derogación de leyes de memoria democrática.

Por último, con la renovación del CGPJ en el trasfondo del debate político, Sánchez ha mandado un aviso a Feijóo. "Vamos a garantizar que se cumpla la Constitución Española. Con ustedes o sin ustedes".