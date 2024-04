Feijóo ve una "frivolidad inaceptable" que Sánchez abandone sus responsabilidades

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que el "último espectáculo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sumido a España en "un bochorno internacional" para tratar de gobernar "por compasión" puesto que no puede hacerlo "por adhesión".

En una comparecencia ante los medios en la sede nacional del PP, el jefe de la oposición ha cargado contra Sánchez y se ha mostrado convencido de que el lunes hará "lo que más le convenga", por ejemplo, una cuestión de confianza que "se puede ahorrar" porque cuenta con el apoyo "interesado" de sus socios independentistas, que "tienen ante sí el negocio que siempre han soñado".

El presidente no puede dimitir como quien se va de puente porque no le dan la razón

Feijóo ha vuelto a reclamar al presidente del Gobierno explicaciones "urgentes". Y, tras analizar su carta, tacha a Sánchez como "el principal portavoz del 'lobby' del 'lawfare'" y le advierte directamente de que "nadie está al margen de la ley, se apellide como se apellide".

"El presidente no puede dimitir como quien se va de puente porque no le dan la razón. No puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade. Ser presidente es algo más serio. Es rendir cuentas ante los ciudadanos también cuando las circunstancias son incómodas. Ser presidente es mirar más por los demás que por uno mismo. Ser presidente claro que merece la pena, pero no a cualquier precio y de cualquier manera", ha declarado.