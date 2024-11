Feijóo carga contra el Gobierno y exige una ley integral contra la trata de mujeres

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó este lunes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para cargar contra el Gobierno por utilizar la igualdad como una "bandera partidista" cuando "no debería de tener color político", y le afeó las consecuencias que tuvo la conocida como ley del 'solo sí es sí', que provocó la rebaja de penas a más de 1.000 agresores, así como que no haya renovado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En un acto en Barcelona con distintos agentes sociales con motivo del 25-N, el jefe de la oposición censuró así la forma del Ejecutivo de Pedro Sánchez de entender el feminismo. Al mismo tiempo, reclamó la aprobación de una ley integral contra la trata de mujeres que se haga desde "el rigor" y dote a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de "formación y fuerza".

Feijóo arrancó su discurso haciendo hincapié en la lucha "partidista" que la izquierda ha intentado imponer con la igualdad entre hombres y mujeres, aislando a la derecha del movimiento feminista.

"No se puede decir a una parte de la sociedad que no tiene sensibilidad o que no tiene un compromiso en la defensa de la integridad de la mujer o en defensa de la honorabilidad y la libertad de las mujeres. Utilizar de forma partidista la causa de la igualdad de las mujeres es sin duda empezar la casa mal, con unos cimientos que no son reales. Y, en consecuencia, no poder construir un movimiento clarísimo, contundente e inequívoco de todos los ciudadanos y especialmente de todas las fuerzas políticas", declaró.

El líder del PP considera que esta actitud fue la que dio lugar a "atropellos legislativos" como el de la ley del 'solo sí o sí', ya que "acreditó que la intolerancia" a la crítica del que piensa diferente y "el no racionalizar el alcance y contenido de las leyes provoca efectos secundarios". En este caso, la rebaja de penas de más de 1.000 personas por "legislar de forma precipitada" y "el bochorno" que sufrieron sus víctimas. Instó a la izquierda a no "patrimonializar" este asunto y buscar acuerdos amplios.

"Un buen síntoma" sería renovar el pacto de Estado contra la Violencia de Género que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017. En este sentido, recriminó al Ejecutivo de Sánchez que no haya logrado avances en esta materia para "especializar" los recursos con los que cuenta el Estado y dar un apoyo firme para que las mujeres víctimas tengas más facilidades, por ejemplo, para denunciar.

Por último, reclamó una ley integral contra la trata porque España es el segundo país con más víctimas, según datos de Naciones Unidas que Feijóo sacó a colación. Para ello, apostó por "activar una legislación para ordenar este asunto y atacarlo […] persiguiendo a las mafias, volviendo otra vez a dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de formación, de fuerza y de recursos y trabajando para visibilizar el problema y denunciando cuando tienes información al respecto". "Y, por supuesto, ofrecer a las víctimas una forma distinta para vivir" añadió.

Con todo ello, señaló que España no se puede permitir ni una sola víctima más y condenó el asesinato que se produjo en Sevilla, que en estos momentos se investiga si atendió a causas machistas.