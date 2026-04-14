Expulsan a un diputado de Vox del pleno del Congreso tras encararse con el presidente

El diputado de Vox José María Sánchez ha sido expulsado este martes del pleno del Congreso tras subir a la tribuna del hemiciclo y encararse con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Célis, que en ese momento estaba ejerciendo la Presidencia.

El incidente se ha producido durante el debate de una proposición no de ley impulsada por el PSOE para documentar la quema de libros durante el franquismo y el golpe de Estado, después de que Sánchez se haya subido hasta en dos ocasiones a la tribuna.

Inicialmente, el diputado de Vox ha sido apercibido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras tener un enfrentamiento verbal con el parlamentario de ERC Jordi Salvador. Según ha relatado un diputado de Vox que ha asistido al momento del enfrentamiento, Salvador ha llamado a Sánchez "nazi, asesino, analfabeto y gilipollas". Sánchez ha pedido intervenir en el pleno pero Armengol le ha denegado la palabra y le ha llamado al orden por primera vez.

Escalada de tensión

Tras ello, el diputado de Vox ha subido a la tribuna del hemiciclo a hablar con una letrada del Congreso, y Gómez de Celis —que entonces ya dirigía el debate— le ha llamado al orden por segunda vez.

El parlamentario de Vox ha regresado a su escaño, donde ha vuelto a solicitar intervenir, y al no conseguirlo, de nuevo, ha subido a la tribuna, donde ha mantenido el enfrentamiento con Gómez de Celis, quien le ha indicado en reiteradas ocasiones que abandonase el hemiciclo.

Por su parte, un portavoz de ERC ha señalado que su diputado asegura no haber proferido los insultos que le atribuye el parlamentario de Vox, quien, dice, ha llamado "asesinos" a sus compañeros de escaño, a lo que le ha respondido que "ellos si que estaban con los criminales".

Jordi Salvador ha relatado además que ante los insultos de Sánchez le ha dicho que cuando los republicanos "inauguraban colegios, ellos pactaban con los nazis, que sí quemaban libros". El diputado de ERC ha reconocido que ha reaccionado mal ante lo sucedido y se ha quejado del comportamiento de Sánchez, quien, asegura, "lleva tres años insultando". Después del enfrentamiento en el hemiciclo y tras ser expulsado del pleno, el diputado de Vox se ha dirigido al despacho de la presidenta del Congreso para quejarse por lo sucedido.

En declaraciones posteriores a los medios, ha relatado que ha pedido la palabra a la presidencia de la Cámara, ostentada en ese momento por Gómez de Celis, tras llamarle el diputado de ERC "ignorante" y "criminal y asesino".

Tras ello, José María Sánchez se ha dirigido a la Mesa para denunciar los insultos. Cuando ha vuelto a su escaño tras ser llamado al orden —ha contado—, el diputado de ERC le ha vuelto a llamar "criminal y asesino", motivo por el cual Sánchez ha regresado a la Mesa de la Cámara; ha pedido amparo, solicitando la opinión de la letrada, y ha reprochado a De Celis su forma de ejercer la presidencia.

Desde el PSOE, el portavoz de Cultura del grupo socialista, Marc Lamua, ha calificado de "inaudito" lo ocurrido esta tarde en el Congreso. "Nunca habíamos visto que se suba hasta dos veces a la Mesa del Congreso, es un hecho grave que no se puede repetir", ha apuntado.