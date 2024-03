La estrecha relación entre el guardia civil investigado y la trama Koldo: "Gorriona, que no te falte de naaaa"

El comandante de la Guardia Civil que en la actualidad ejercía como agregado de Interior en la embajada de España en Venezuela, R.V, era una pieza fundamental en el día a día en la trama del ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García.

Así lo atestigua un nuevo informe de la Guardia Civil incorporado a la causa en la que el comandante, conocido como "R", participa activamente en las distintas actividades ilícitas que les atribuyen los investigadores, según publica el diario El Mundo.

La UCO sostiene que el comandante, detenido en Barajas el pasado 3 de marzo cuando iba a volar a Venezuela, tuvo una relación "directa, personal y permanente en el tiempo" tanto con el conseguidor, el empresario Víctor de Aldama, como con el propio García.

En esta línea, los investigadores certifican un encuentro entre R.V. y De Aldama, donde queda constancia, según la UCO, de las estrechas y fructíferas relaciones que mantenían. "Te llevo cositas muy interesantes, muy interesantes... Gorriona que no te falte de naaaa". Según informa el citado diario.

La trama de Koldo le pagaba 2.000 euros mensuales, tal como recoge el informe. Tras verse con él, De Aldama informa en el grupo bautizado como "Los 4 mosqueteros" -integrado por empresarios imputados- que ha tenido una reunión con 'R' "que flipáis". "Ha hecho una gestión en B que la hostia", indica, a lo que uno de los miembros de la trama pregunta si ha sido "para bien", con Aldama contestando: "Súper".

Se suceden entonces una cadena de mensajes en las que los distintos participantes hablan de dinero en efectivo. Y, recogen los investigadores, llega un momento en que De Aldama necesita dinero. Sobre ello, otro de los empresarios manda dos audios.

"No ha sido alcohol, han sido putas, sobre todo, que no... yo pagué, o sea yo lo que tenía, que tenía 3.000 y pico, pagué el... pagué los 2.000 y pico de 'R' o 2.000, más Piedad, o sea no, a mí no, vamos no me quedaba hace tiempo ya lo dije".

El 'caso Koldo' copa el Pleno del Congreso

El 'caso Koldo' vuelve a protagonizar la sesión de control al Gobierno de este miércoles, con preguntas al presidente Pedro Sánchez y a cuatro ministros.

Durante el Pleno del jueves tendrá lugar la primera votación sobre el 'caso Koldo' en el Congreso. Será a través de una moción del PP, consecuencia de una interpelación de la semana pasada, en la que se menciona que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, epicentro de la trama y que promovía Koldo García Izaguirre, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, que se aprovechó de los contratos de emergencia para hacer negocios con el Gobierno y con comunidades gobernadas por el PSOE.

Con esto los 'populares' quieren que el Congreso inste al Gobierno a "reconocer, esclarecer y depurar todas las responsabilidades políticas del 'caso Koldo', y a remitir el resultado de la auditoria del Ministerio de Transportes y solicitar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que realice auditorias independientes en todos los departamentos del Ejecutivo implicados.

El Senado aprueba por unanimidad crear una comisión de investigación del caso Koldo

El pleno del Senado ha aprobado de forma unánime, con los votos a favor de 259 senadores y sin votos en contra ni abstenciones, la creación de una comisión de investigación por el caso Koldo, que fue propuesta por el PP y a la que se ha sumado toda la oposición en la cámara.

La comisión de investigación, que se constituirá en las próximas semanas, se ceñirá a los contratos públicos durante la pandemia en los que intermedió Koldo García Izaguirre, exasesor del Ministerio de Transportes.

Fuentes del PP han indicado que la comisión no tiene fecha aún para su constitución, pero que no será esta semana, sino a partir de, como pronto, la próxima, mientras que tampoco tendrá límite de tiempo para su finalización, salvo la disolución de las Cortes.

La mesa de la comisión será la encargada de aprobar el plan y el calendario de sus trabajos, así como el listado de comparecientes.

Esta comisión trabajará "hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga y le pese a quien le pese", ha advertido el senador del PP Luis Santamaría, quien ha defendido su creación durante el debate en el pleno, celebrado unas horas antes de la votación.

El guardia civil destinado en Venezuela llevaba 1.724 billetes al ser detenido en Barajas por el 'caso Koldo'

El agente de la Guardia Civil destinado en Venezuela y que fue detenido en el marco del 'caso Koldo', llevaba encima un total de 1.724 billetes de diferentes tipos por un valor total de 4.835 dólares al ser sorprendido el pasado 3 de marzo en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Así consta en el último informe que la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado ha remitido a la Audiencia Nacional, donde desgrana sus sospechas de que este guardia civil, R.V.C., habría recibido presuntamente pagos mensuales de 2.000 euros en metálico del empresario Víctor de Aldama, uno de los principales investigados del caso.

En el momento de su detención, según el atestado policial, este guardia civil destinado como diplomático en la Agregaduría de Interior de España en Caracas llevaba un total de 4.835 dólares repartidos de la siguiente manera: 43 billetes de 10 (430 dólares), 631 billetes de 5 (3.155 dólares), 200 billetes de 2 (400 dólares) y 850 billetes de uno (850 dólares).

Está investigado por un presunto delito de cohecho en una pieza secreta hasta el momento de su detención, y los investigadores sospechan que podría ser el "R" o "Rubén" al que hacen referencia supuestos socios de Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, en varios chats en los que se haría alusión a posibles pagos en metálico.

Caso Koldo: qué se investiga, implicados y qué consecuencias puede tener

Desde que a finales del pasado mes de febrero trascendiese la detención de Koldo García y otras 19 personas implicadas en una presunta trama de corrupción de compraventa de mascarillas, los medios de comunicación han realizado un seguimiento exhaustivo de las informaciones que se han ido publicando al respecto. Tres semanas después, el caso se ha ramificado y complejizado enormemente, ¿cuál es la información más fundamental acerca de esta presunta trama investigada por la Audiencia Nacional?

Qué ha pasado

El pasado 19 de febrero, la Guardia Civil detuvo a Koldo García y a un grupo de otras 19 personas, después de una investigación iniciada hace dos años por la Unidad Central de Operaciones de la benemérita. Este grupo, presuntamente encabezado por Koldo García Izaguirre y una serie de empresarios, está acusado de desarrollar una red de contactos y comisionistas destinada a obtener adjudicaciones para la venta de mascarillas a diversas administraciones públicas durante la pandemia.

La red, presuntamente, habría constituido la empresa instrumental Soluciones de Gestión con el único objetivo de conseguir los contratos públicos, aprovechando la influencia de Koldo García: el presunto cabecilla, exasesor del ministro José Luis Ábalos, habría sido recompensado con suculentas comisiones a cambio de sus servicios de mediación. Además de Koldo García, en la trama habrían tenido también peso los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, presidente del Zamora Fútbol Club.

Por qué está resultando tan polémico

A pesar de que la Guardia Civil sigue investigando, la 'Operación Delorme' - nombre dado a la investigación por la Guardia Civil- ha generado una gran polémica y críticas hacia el Gobierno Central y los dirigentes de algunos gobiernos regionales, por haber suscrito contratos para la compra de mascarillas con la empresa vinculada a la trama, Soluciones de Gestión.

Otras administraciones del Estado, como el Ministerio de Interior, el Ministerio de Transportes y Puertos del Estado también habrían suscrito acuerdos con la presunta empresa pantalla. La Fiscalía Anticorrupción está investigando la concesión de 13 contratos públicos con un valor de 54 millones de euros.

Francina Armengol - expresidenta de Baleares-, Ángel Víctor Torres - expresidente de Canarias- y Salvador Illa - ministro de Sanidad- se han visto salpicados por la polémica, si bien ninguno de ellos está imputado ni formalmente investigado por la Audiencia Nacional. El Partido Popular ha cargado duramente contra el Gobierno tras conocer estas informaciones, y ha solicitado ya la dimisión de Francina Armengol como Presidenta del Congreso.

Qué relación tiene José Luis Ábalos

José Luis Ábalos ejercía como Ministro de Transportes durante el desarrollo de la trama, y Koldo García ejerció como asesor personal y chófer del ministro: su propio partido, el PSOE, solicitó la dimisión del diputado Ábalos una semana después de la detención de Koldo, por considerar que el exministro poseía "responsabilidad política" acerca de lo sucedido. Ábalos, sin embargo, se negó a entregar su acta personal de diputado y optó por abandonar el grupo parlamentario socialista para integrarse en el Grupo Mixto, con el objetivo manifiesto de defender su honorabilidad desde el escaño.

Las investigaciones siguen en curso, y las últimas informaciones conocidas apuntan varias ramificaciones del caso, pues este grupo también podría haberse dedicado al suministro ílicito de pruebas PCR durante la pandemia. La Fiscalía Europea también se implicará en el caso, a causa de los contratos formalizados por el Gobierno Balear, que habrían empleado fondos europeos.

Cronología del caso

La investigación en torno a este caso arrancó a causa de una querella interpuesta por Alfonso Serrano, portavoz del PP de Madrid, en marzo del año 2022. Esta querella dirigida hacia la Fiscalía Anticorrupción hablaba de irregularidades en una serie de contratos firmados por la administración general durante el año 2020: la empresa investigada, Soluciones de Gestión, se fundó en 2017, si bien no registró beneficios hasta el año 2020, cuando facturó cerca de 54 millones de euros. Los contratos de mayor cuantía se firmaron en el año 2020, si bien las pesquisas no se han hecho públicas hasta este 2024.

¿Quiénes están implicados en la trama?

De momento, la Guardia Civil ha detenido a 19 personas vinculadas a la trama, si bien no se sabe el alcance total de esta red. Algunos de los nombres más destacados son:

Koldo García Izaguirre: El rostro más visible de la trama. Antiguo militante del Partido Socialista de Navarra y exasesor y exchofer de José Luis Ábalos. También fue asesor de Renfe y vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado. Entre 2020 y 2022, su patrimonio se incrementó 1,'5 millones de euros, y adquirió 5 propiedades en la provincia de Alicante. La Guardia Civil sostiene que Koldo podría ser el cabecilla de la presunta trama, y principal mediador entre los implicados.

Víctor González de Aldama: Otro de los principales señalados en la presunta trama. Este empresario se habría aliado con Juan Carlos Cueto para conseguir que la empresa instrumental Soluciones de Gestión accediese a contratos públicos. Aldama habría obtenido 5,5 millones de euros gracias a esta presunta red.

Juan Carlos Cueto: Se trata del empresario que se encontraría detrás de Soluciones de Gestión: con la red, Cueto se habría embolsado 9,6 millones de euros. Cueto ya estuvo implicado en la "Operación Fedex", por un caso de venta de armas al Gobierno de Angola.

Íñigo Rotaetxe: Figura como dueño de Soluciones de Gestión S.A, si bien la Guardia Civil considera que la empresa estaba manejada realmente por Cueto.

Figura como dueño de Soluciones de Gestión S.A, si bien la Guardia Civil considera que la empresa estaba manejada realmente por Cueto. José Luis Rodríguez : Subteniente de la Guardia Civil que, según el auto de la Guardia Civil, habría sido "una pieza clave en la gestión de los contratos investigados".

: Subteniente de la Guardia Civil que, según el auto de la Guardia Civil, habría sido "una pieza clave en la gestión de los contratos investigados". Jacobo Pombo: Presidente del Global Youth Leadership Forum y presunto colaborador en la trama, que habría actuado como mediador.

Álvaro Sánchez Manzanares : Secretario general de puertos del Estado cuando esta institución concedió a la red el mayor de los contratos investigados, por 20 millones de euros. El ministro de Transportes Óscar Puente ha cesado a Sánchez Manzanares por "falta de honestidad" en el transcurso de la investigación.

: Secretario general de puertos del Estado cuando esta institución concedió a la red el mayor de los contratos investigados, El ministro de Transportes Óscar Puente ha cesado a Sánchez Manzanares por "falta de honestidad" en el transcurso de la investigación. V.R : Un miembro de la Guardia Civil destinado en la Embajada de España en Venezuela, que habría mediado en supuestos negocios de la red en el país americano.

: Un miembro de la Guardia Civil destinado en la Embajada de España en Venezuela, que habría mediado en supuestos negocios de la red en el país americano. Patricia Úriz : La mujer de Koldo García, que presuntamente habría registrado propiedades adquiridas por su marido a su nombre para ocultar el incremento patrimonial.

: La mujer de Koldo García, que presuntamente habría registrado propiedades adquiridas por su marido a su nombre para ocultar el incremento patrimonial. Joseba García: El hermano de Koldo García. También habría participado en la ocultación de inmuebles, y vio su patrimonio incrementado en 267.774 euros entre 2020 y 2022.

Los políticos señalados

A pesar de no estar imputados ni figurar como investigados en los informes de la Guardia Civil, algunos políticos del PSOE están siendo criticados por su gestión en la compra de mascarillas durante la pandemia, y por haber recurrido a los servicios de Soluciones de Gestión.

José Luis Ábalos: El político más salpicado por este caso ejerció como Secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021, y como ministro de Fomento y luego de Transportes entre 2018 y 2021. El PSOE exigió su dimisión por su cercanía a Koldo García, y la Guardia Civil sostiene que Ábalos habría tenido un encuentro con Koldo en la marisquería "La Chalana", y que podría haber mediado para evitar que el Govern balear solicitase la devolución del dinero por unas mascarillas defectuosas. También se ha puesto en duda la actuación del Ministerio de Transportes en la pandemia, por presuntamente haber recomendado la empresa investigada a otras administraciones.

Francina Armengol: La presidenta de Baleares ha respondido ante la prensa por la compra a en abril de 2020 de 1,7 millones de mascarillas FPP2 por un valor de 3,7 millones de euros. La compra se realizó a Soluciones de Gestión y las mascarillas no cumplían con la calidad adecuada, si bien el servicio de Salud de Baleares certificó la calidad del encargó y tardó tres años en reclamar el dinero. Armengol ha respondido a las preguntas de la prensa en una comparecencia para la prensa, si bien no se ha esclarecido del todo la actuación de la administración balear.

Ángel Víctor Torres: Su actuación como presidente de Canarias ha sido puesta en duda por la adjudicación de 3 contratos de compra de mascarillas: uno de ellos, por un valor de doce millones de euros, habría sido para Soluciones de Gestión. Torres asegura que nunca se puso en contacto con Koldo ni con Ábalos, y defiende la legalidad y la transparencia de los contratos.