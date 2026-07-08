El empresario Joaquín Parra asegura ante el juez que Leire Díez buscaba "mierda" de jueces y decía "hablar por el Gobierno"

El empresario y expresidente del Club Deportivo Badajoz, Joaquín Parra, ha declarado este miércoles como testigo en la Audiencia Nacional ante el juez Santiago Pedraz. Durante su comparecencia, ha ratificado que la "fontanera" Leire Díez le pidió información sobre jueces, fiscales, guardias civiles y el Partido Popular a cambio de recibir ayuda en sus causas judiciales, asegurando que ella decía hablar en nombre del Gobierno.

Según indica Canal Extremadura, Parra ha confirmado que Díez le dijo expresamente que "venía de parte del Gobierno" y que estaba "buscando mierda" sobre el PP y la judicatura de Badajoz, se. Entre los objetivos de la trama se encontraba Beatriz Biedma, la magistrada que investiga al hermano de Pedro Sánchez, aunque el empresario no llegó a nombrarla de manera directa en su declaración. Según fuentes jurídicas, el antiguo mandatario del club pacense explicó que le ofrecieron ayuda legal a cambio de colaborar, una propuesta que admitió que "no terminó de creerse".

El empresario sevillano ha afirmado que Díez le trasladó que, cuando Sánchez "estuviese a punto de caer, hacia el 2031", sería el momento de sacar la "mierda" de la formación popular en Badajoz. Además, ha confirmado que fue él quien presentó a Díez al exjuez Luis José Sáenz de Tejada con el fin de localizar información comprometida contra jueces y fiscales pacenses.

Reuniones en un "piso franco del PSOE" en Madrid

En su declaración, Parra ha detallado que él, Díez, Sáenz de Tejada y el empresario Javier Pérez Dolset (a quien conoció a través de este último) se reunieron en varias ocasiones en un piso de Madrid al que la exmilitante se refería como "piso franco del PSOE". Unos encuentros que fueron grabados por Parra, y cuyos audios ya han sido solicitados por la Fiscalía para incorporar a la causa.

En aquellas citas también se planteó la posibilidad de que Sáenz de Tejada asumiera la defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Ejecutivo, una oferta que el propio David habría rechazado.

Respecto a Antonio Balas, el miembro de la Guardia Civil a quien querían "quitar de en medio" según afirmó Parra ante la UCO, el empresario señaló que le prometieron ayuda a cambio de apartarlo. Díez le aseguró tener contactos con dos fiscales: una en Málaga y otra en la Audiencia Nacional.

Por último, Parra ha recordado las palabras que Leire Díez le dijo para justificar su campaña de presión a la justicia: "Cuando tú sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, entonces te das cuenta de que hay que limpiar".