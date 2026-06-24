Elisa Mouliaá acude a los juzgados para comparecer por calumnias a Errejón tras la amenaza del juez de detenerla

La actriz Elisa Mouliaá ha acudido este miércoles a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para comparecer ante el magistrado por presuntas calumnias hacia el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, después de que la semana pasada ordenase su detención tras no acudir en su tercera citación.

Mouliaá estaba citada la semana pasada por vez tercera ante el juez Arturo Zamarriego, pero no llegó a acudir tras alegar que estaba trabajando en Emiratos Árabes. La actriz aclaró en sus redes sociales que intentaría comparecer por videollamada si el juez lo aceptaba.

El juez ordenó su detención y puesta a disposición judicial al demostrar "una clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia". La actriz, a través de un comunicado al que ha tenido acceso EFE, ha explicado que ha regresado de manera voluntaria a España para declarar de manera personal, "a pesar de haber acreditado previamente compromisos profesionales fuera del país y haber alegado circunstancias médicas"

Para la actriz, es una medida "desproporcionada", ya que "siempre ha mostrado voluntad de colaborar con la Justicia" y "ha regresado expresamente a España para comparecer". Por tanto, mantiene "su convicción de que actuó amparada por su derecho a expresar opiniones sobre hechos que consideraba relevantes para el debate público".

Esta comparecencia se enmarca en la causa abierta tras una querella interpuesta por Íñigo Errejón contra la actriz por presuntas calumnias, al indicar que el exdiputado de Sumar extorsionó a testigos de la causa en la que está acusado de presunta agresión sexual a Mouliaá, y que se investigó en otro juzgado.