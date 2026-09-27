Dos cargos del PSOE presentan una denuncia a la Policía tras recibir en su casa una carta con "amenazas": "No nos vais a asustar"

El diputado del PSOE en el Congreso por Córdoba, Alberto Mayoral De Lamo y su mujer, la concejal en el Ayuntamiento de la capital, Carmen González, han presentado una denuncia ante la Policía tras recibir una carta en su casa "con amenazas".

A través de una publicación en X, Mayoral ha expresado que esta acción "ha cruzado todas las líneas", porque la misiva ha llegado a "nuestra casa, nuestro portal, nuestro piso, donde vivimos con nuestros hijos".

En este sentido, el diputado ha criticado lo ocurrido y lo ha calificado como "un intento de meternos miedo", ya que "se nos puede criticar y se puede discutir con nosotros cuanto se quiera, pero utilizar la dirección de nuestra familia no es debate político".

Aun así, Mayoral ha querido dejar claro a los autores que no van a lograr que bajen la voz o que dejen de defender sus ideas "a la luz del día": "No nos vais a asustar. No nos vais a callar. No vamos a dar un paso atrás". Y ha terminado con una firme promesa: "Seguiremos defendiendo nuestras convicciones y una democracia en la que nadie tenga que temer por su familia por hacer política. Con la cabeza alta. Y con toda la firmeza frente a las amenazas".

Alberto Mayoral es el portavoz del PSOE en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados.