En directo: El Congreso vota la ley de amnistía con las elecciones catalanas como telón de fondo

Está previsto que el texto de la amnistía obtenga el respaldo de una mayoría de los diputados para su remisión al Senado. En la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, la tramitación de la ley puede demorarse hasta dos meses. Los populares cambiaron el Reglamento de esta sede parlamentaria y decidieron que esta iniciativa legislativa no se tramitase por el procedimiento de urgencia.

Esto supone que la amnistía no estará aprobada antes de las elecciones en Cataluña del 12 de mayo y eventuales candidatos, como el ex presidente catalán Carlos Puigdemont, no podrán hacer campaña sobre el terreno, ya que en caso de venir a España sería detenido.