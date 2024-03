Salvador Illa, sobre Puigdemont: "Hay personas que representan un pasado que no ha sido bueno para Cataluña"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha dicho en Más de uno con Carlos Alsina que va a apelar a la confianza de los ciudadanos de Cataluña, el 12 de mayo, "a obtener un apoyo mayoritario y no tengo ningún inconveniente, solo faltaría, a que cada formación política escoja a quien cree que mejor le puede representar".

"Dicho también, con todo el respeto, hay personas que lo que representan es el pasado, un pasado que no ha sido bueno para Cataluña y yo aspiro a representar un futuro, un tiempo nuevo para Cataluña" ha afirmado.

Adelanto electoral en Cataluña

"Yo pienso que vistas las cosas, cuanto antes voten los catalanes mejor y efectivamente, intento hacer siempre un ejercicio de política útil. He intentado conseguir una alternativa estos años, pero también he intentado evitar que los catalanes paguen el precio de un mal gobierno del señor aragonés" ha asegurado.

Además ha contado que se votará el día de San Pancracio. "Sabe usted que soy creyente y ayer, pues me hicieron llegar una imagen de San Pancracio porque el día 12 de mayo es el día de San Pancracio, que es el dios, el santo que se invoca cuando se quiere reclamar prosperidad y bueno, pues es un orgullo, por tanto, a votar cuanto antes, y los ciudadanos y los catalanes tendrán que elegir entre, digamos, avanzar o seguir perdiendo oportunidades, entre pasar página o volver al pasado, entre buscar aquello que nos une, apostar por un reencuentro o volver a soñar con repetir no sé muy bien que no" asevera.

Cuanto antes voten los catalanes mejor

"Y bueno, pues durante estas ocho semanas que nos quedan por delante, pues explicaremos nuestro proyecto" ha contado.

Salvador Illa dice estar preparado

"Se necesita un cambio de época. Cataluña lleva perdiendo muchas oportunidades en los últimos diez años y se necesita al frente a alguien que haga de presidente con toda la actitud de la palabra no yo que en el señor Aragonés, con todo respeto, yo he visto más un candidato.

El PSC está preparado y yo estoy preparado

"Y los ciudadanos, naturalmente, en democracia siempre es así, van a tener que escoger y van a decidir lo que crean que es más conveniente para Cataluña. Nosotros obviamente lo acataremos y trabajaremos desde la posición o desde la responsa responsabilidad que se nos confiera" afirma.

Sostiene que cuanto antes se arregle el mal gobierno de Junts y Esquerra, mejor

"Cataluña necesita centrarse en problemas concretos que tiene la ciudadanía y no estar a lo que se ha estado en los últimos diez años" asegura.

"Y lo que vemos hoy en materia de educación, materia de sanidad, en materia de energías renovables, en materia de una sequía para la que no estamos preparados es fruto de diez años de gobiernos de Esquerra y de Junts Conjuntos" cuenta.