Los diplomáticos españoles mandan una carta a Sánchez por su descontento con Albares: "Estamos profundamente preocupados"

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha enviado este martes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que plantean varios problemas sobre el día a día de su trabajo y muestran su descontento con la gestión de José Manuel Albares y su equipo al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En su carta dirigida al presidente del Gobierno, los diplomáticos señalan la pérdida de medios en los últimos años en los que "el mundo se encuentra en un escenario geopolítico complejo" y ponen el foco principalmente en una "acuciante falta de personal, con direcciones y subdirecciones generales muy infradotadas a pesar de ser relevantes para la seguridad del país".

En este contexto denuncian la "desaparición" de la Oficina de Estrategia y Prospectiva tan solo dos meses después de la invasión rusa de Ucrania, un organismo encargado de "elaborar análisis complejos, estudiar escenarios y ofrecer propuestas para la adopción de planteamientos estratégicos".

Además, califican como "pésima" la gestión de los recursos humanos, "caracterizada por la ausencia de transparencia y la arbitrariedad", y señalan algunos de los aspectos de su normativa que llevan "décadas sin actualizarse".

"La gran mayoría de los diplomáticos españoles estamos profundamente preocupados con el anómalo funcionamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (…) que no está respondiendo a las necesidades de los ciudadanos españoles ni a las exigencias de nuestro tiempo", sentencian.

Más medios ante una situación "alarmante"

Otra de las reivindicaciones de los diplomáticos en su carta es la necesidad de ampliar medios materiales y recursos humanos ante una situación que califican ya como "alarmante".

Y es que denuncian que los medios con los que cuentan "no son suficientes ni adecuados" y que la red consular está "infradotada" desde hace años y que se ha ido agravando a medida que se ha ido aumentando considerablemente el número de españoles en el extranjero a los que los consulados tienen que atender.

"Genera malestar entre los españoles que viven más allá de nuestras fronteras", aseguran los diplomáticos.

También se quejan de que "muchas embajadas tampoco ven cubiertas sus necesidades mínimas de personal" contando con "un número significativamente menor de consejeros que las de otros países europeos"; y del "lamentable estado de deterioro" de numerosos bienes inmuebles cuya conservación "se ha ido postergando por falta de presupuesto" y que "llega a suponer un riesgo para los empleados públicos y para los usuarios que acceden a ellos".

Preocupación por la regularización de inmigrantes

Además, la ADE explica que en los próximos meses esta sobrecarga de trabajo va a aumentar debido al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que anunció el Gobierno hace unos días.

"Generará solicitudes de reagrupación familiar de sus cónyuges e hijos, que también tramita la red consular. El volumen de trabajo aumenta considerablemente y sin cesar, generando amplia insatisfacción e incomprensión entre los colectivos usuarios de estos servicios, que reclaman sus derechos", explican.

Cambios en el reglamento

Los diplomáticos señalan también su preocupación por el mantenimiento de elementos franquistas "ciertamente incómodos" en el Reglamento de la Carrera Diplomática, que data de 1955.

Afirman que trasladaron estas inquietudes el pasado mes de octubre al subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Xavier Martí, que no ha "prestado atención a nuestra reivindicación de que urge contar con un reglamento sin residuos franquistas".

Los diplomáticos piden así "una gestión del personal diplomático conforme a las pautas de una organización del siglo XXI en pro de la eficacia y el mejor servicio a nuestro país" y señalan que Martí "se negó incluso a proporcionarnos el proyecto de reglamento" acordado en noviembre de 2022 en el Consejo de Ministros.