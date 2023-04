"Me dijo: 'Te voy a joder la vida'", las revelaciones que hizo Yolanda Díaz sobre Pablo Iglesias

La vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata de Sumar en las próximas elecciones generales, Yolanda Díaz, habla en 'Lo de Évole' de 'LaSexta' sobre su relación con Pablo Iglesias y del mal momento que pasó cuando la designó a dedo.

Según confiesa Díaz, se enfadó muchísimo cuando se enteró de su elección a través de un vídeo cuando estaba en una cumbre internacional con Francia. Recuerda que se puso a "temblar" y lo considera "una falta de respeto".

"Creo que no se respeta a una formación política que tiene derecho a decidir quienes son las personas que la representan y a mí tampoco se me respetó", confirma la vicepresidenta. Por ello, comenta que se "enfadó muchísimo" y se fue a hablar con Iglesias, tal y como revela él en su libro.

Sin embargo, la líder de Sumar alega que no solo lo llamó cabrón como cuenta él, sino que hizo "algo mucho peor" que no ha querido contar. "Yo tengo mucho carácter", reconoce, aunque no fue "cuestión de insultos". Sí que es verdad que el ex líder de Podemos la invitó a comer una ensalada, pero "él sabía perfectamente que estaba muy enfadada y sabía perfectamente lo que hizo y que no es correcto, tanto es así como que lo está explicando ahora".

Además, la candidata a la presidencia del Gobierno apunta que en ese momento vivió "una disyuntiva brutal" y que por ello tardó tanto "un montón de horas en poner un tuit". "Él sabía qué era lo que iba a hacer, que era o irme del Gobierno o hacer lo que hice", es decir, mantenerse como independiente".

Díaz Asegura que tras pensarlo mucho, dio "un paso adelante". "Pero él sabe muy bien que lo pasé muy mal además me dijo así: Te voy a joder la vida", concluye. Aunque "esto lo dijo no con odio".

Aun así, Yolanda Díaz afirma que cuando Iglesias se fue de la política tras las elecciones de Madrid porque dijo que no aportaba, sostiene "que fue como casi todo lo que hace Pablo: de una enorme valentía".