Yolanda Díaz sobre Pablo Iglesias: "Está hecho un cascarrabias"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha repasado este domingo en 'Lo De Évole' su relación con uno de los políticos más influyentes de la izquierda, Pablo Iglesias.

En plena negociación por el nacimiento de Sumar, la coalición de izquierdas liderada por Yolanda Díaz en la que parece no estará Podemos, Díaz ha hablado de Iglesias como un político que está "gruñón" y "enfadado todo el tiempo".

"Creo que no se hace política en negativo", ha explicado una Yolanda Díaz que ha revelado que hace un año le confesó a Iglesias que estaba "hecho un cascarrabias".

"He conocido a gente maravillosa que se ha jugado la vida, igual que Pablo, que ha estado en las cárceles franquistas, que lo ha perdido todo, y no pierden la sonrisa ni la alegría ni tienen rencores", ha sentenciado la ministra.

Díaz, además, ha recordado un polémico tweet de Iglesias en el que ella interpretó que la llamaba "miserable" con motivo de las críticas a Irene Montero y el Ministerio de Igualdad por la polémica Ley del 'Sólo sí es sí'.

"Le dije que yo no insulto a nadie y que no comparto esa manera de hacer las cosas. Yo no radio las cosas que hago", ha explicado la vicepresidenta segunda del Gobierno que ha afirmado a Évole que "a mí en política no me vas a ver jamás insultando a nadie, a ningún adversario político".